基隆警消繁重加給比照直轄市年增4千萬 謝國樑：擬5月1日起支給

基隆市長謝國樑今天核定，將依行政院2月12日函修正「警察人員警勤加給表」，向基隆市議會追加預算，擬自5月起提升警消人員繁重加給，年增逾4千萬元。

謝國樑今天上午到市警局、消防局參加勤務加給座談，市警局出席人員全部起立鼓掌感謝市長支持。謝國樑表示，他自上任以來即積極爭取警察同仁繁重加給比照直轄市發放，未來在中央核定及市議會追加預算通過後，市府將盡速推動辦理，提升警、消人員待遇。

謝國樑指出，這次所需經費將全數由地方政府支應，其中警察部分每年約需2588萬4千餘元，另刑事加給由六成提高至八成，每年約需307萬6千餘元；消防人員危險職務加給加成部分，市府亦預計編列超過1175萬元追加預算。

在制度設計上，警察部分將參酌新竹縣、新竹市、彰化縣及嘉義市等縣市警察局級別，劃分為「四成、三成八、三成五」三級；消防人員則依所屬單位與職務性質分級加成，第一級（大隊、分隊）加四成、第二級（指揮科、保養場輪班人員）加三成五、第三級（局本部消防人員）加三成。追加預算通過後，預計自今年5月1日起依此標準支給。

謝國樑說調，雖然相關加給將由市庫負擔，但基層員警與消防人員長期守護基隆市治安與公共安全，工作內容繁重且具高度風險，提升待遇刻不容緩，也盼市議會支持預算追加，共同為第一線人員提供更完善的保障。

謝國樑也感謝民進黨基隆市長參選人議長童子瑋，曾協助爭取警察繁重加給。

謝國樑今天上午到市警局、消防局參加勤務加給座談。記者游明煌／攝影

謝國樑今天上午到市警局、消防局參加勤務加給座談。記者游明煌／攝影