黃國昌拋新北社宅藍圖 喊2034年達成目標3.1萬戶

台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕新北市板橋區議員參選人林子宇、土樹三鶯區議員參選人吳亞倫與台北商業大學財稅系教授黃耀輝，發表社宅政見，也喊出「居住正義、我來實現」口號，在新北實踐居住正義的目標。

黃國昌表示，新北市作為人口最多的城市，卻因為中央社宅政策跳票面臨困境，蔡英文前總統所提出8年20萬戶社宅已確定跳票，賴清德總統更是直接下修政見目標，從13萬戶降到4萬戶，任期核定的社宅量依舊是0戶。

黃國昌說明，新北居住正義困境，包括買房負擔全台第二，房價所得比高達12.99，要不吃不喝13年才買得起房；租房也昂貴，月租金中位數13000元更是全國之冠；社宅供不應求，可入住宅僅1萬戶，市占率僅0.6%，距離滿足弱勢所需的4.1萬戶有一大段距離。

黃國昌說，目前新北市的社宅約量1萬戶，其中由新北市政府興建完成的為7000戶。興建中與規畫中的數量1.2萬戶將接手蓋完以外，並將活用可開發土地再興建1.2萬戶包括社宅、可負擔宅以及高齡友善社宅，讓新北在2034年能達成興建3.1萬戶社宅的目標。

至於土地取得的問題，將保留整體開發區5%土地留社宅，130公頃的土地預期將創造4.2萬戶的社宅潛力。經費的部分，囤房稅2.0的稅收每年4.04億、透過TOD收取增額容積代金約157億元、擴大爭取中央補助，讓新北社宅建設「人民可負擔，政府也可負擔」。

除了興建社宅外，黃國昌主張終結一市兩制，中央社宅交由地方營運，才能滿足地方實際需求，再配合「社會住宅全國統一申請登記平台」，讓申請者「看得到進度、等得到結果」，降低不確定性，真正達成社宅輪候制的政策目標。

黃國昌表示，為了彌補社宅不足的空窗期，將採行強化租屋市場的三項策略，補助合約公證費、結合法制局消保官的協助調解租屋糾紛，育兒加碼補助增加至8000至1萬2000元。

黃耀輝說明，在空屋高達92萬戶時，政策主軸放在租金補貼，導致房租漲不停、房東又寧空不租，應讓社宅存量占比達到5%，並以政策引導空屋出租，增加租屋供給平抑房租，才能真正讓弱勢租得起、租得到。

吳亞倫指出，土城、樹林、三峽、鶯歌存在1.9萬戶具社宅潛力的空間，她以三峽大學城為例，薪資根本跟不上房價的漲幅，應該要大力支持讓年輕人敢成家敢生育。

林子宇表示，去年立法院內政委員會實地考察時，就發現板橋4處由住都中心所主導興建的社宅，進度嚴重落後。遺憾的是中央總是喜歡魚目混珠，把中央興建及地方興建混雜在一起。