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替新北爭取百億建設、9法案修正 蘇巧慧曬國會成績單

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。本報資料照片
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。本報資料照片

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布她第十一屆第四會期國會成績報告，除了爭取新北市超過百億元經費，也提出9項法案修正草案，蘇巧慧說，上個會期她不僅獲得「公民監督國會聯盟」第十五度評鑑為優秀立委，更是連續十二會期獲得優秀立委的肯定，感謝各界對她在國會表現的支持和鼓勵，她會持續在立法院為新北爭取資源、緊盯建設進度。

蘇巧慧指出，她這個會期提出包含「船舶法」、「災害防救法」、「都市計劃法」、「太空發展法」、「文化藝術獎助及促進條例」、「警察法」等，其中「船舶法」修正草案也正式三讀通過，擴大保護我國海底通訊、電力電纜。

蘇也說，她也擔任「立法院厚生會」會長、「立法院聯合國永續發展目標策進會」首席副會長，持續深耕各項領域，努力提升醫療環境、推動環境永續、強化社會韌性，加速都市更新、落實運動平權、支持文化產業。

蘇巧慧說，捷運土城樹林線CQ890標（樹林段）近日順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，代表捷運工程正式進入「上部結構」施工期，這座地方民眾引頸期盼多年的捷運建設，從她上任以來就不斷透過質詢、會勘，積極推動工程計畫，2018年成功爭取時任行政院長賴清德核定總經費555億元計畫，樹林段2022年順利動工，土城地下段也順利於2024年動工。

蘇巧慧說，去年10月她在總質詢當面要求卓榮泰院長加速核定土城高架段的財務修正計畫，行政院也在10月底核定，新北市府於同年順利將工程標出，讓土城樹林線全線動工，全力朝2031年完工目標推進。

蘇巧慧表示，她也成功推動包含「台65線增設浮洲橋匝道」，和去年十月陸續完工通車、中央補助39.7億元的「五股交流道改善工程」，以及今年一月行政院核定全額補助9.8億元、預計明年發包動工的「台65線增設新莊第二南下出口匝道」，還有今年三月甫決標、預計九月動工的「林口-八里105市道改善蜿蜒道路新闢道路工程」。

昨她也出席「台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫」地方說明會，中央將全額補助308億元，期盼台62線延伸至萬里優先路段能夠早日動工。

蘇巧慧說，除為新北大型建設爭取經費外，她也持續深耕醫療環境、運動文化、社會與環境韌性、永續與循環經濟等多項領域，上個會期她成功爭取8.4億元經費，加碼補助醫療院所，提高疫苗接種處置費，支持第一線醫療人員，此外她也提案成立「癌症防治基金」，期盼擴大醫療及新藥補助。

蘇巧慧表示，她長期推動母語教學與親子共讀，經營「水獺媽媽巧巧話」Podcast頻道已超過330集，同時透過舉辦多場實體活動，推廣食農教育、環境保護，更和在地小農、產業合作，帶領家長與孩子走進金山的地瓜田、土城的觀光工廠、新莊的親子圖書館、淡水的藝文空間等等。

社會韌性 新北 蘇巧慧

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