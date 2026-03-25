淡水古蹟博物館首開戶外策展 打造「無邊界博物館」

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布她第十一屆第四會期國會成績報告，除了爭取新北市超過百億元經費，也提出9項法案修正草案，蘇巧慧說，上個會期她不僅獲得「公民監督國會聯盟」第十五度評鑑為優秀立委，更是連續十二會期獲得優秀立委的肯定，感謝各界對她在國會表現的支持和鼓勵，她會持續在立法院為新北爭取資源、緊盯建設進度。

2026-03-25 13:42