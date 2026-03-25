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淡水古蹟博物館首開戶外策展 打造「無邊界博物館」
新北市立淡水古蹟博物館即日起開放古蹟戶外空間策展，首波試辦點選定國定古蹟滬尾礮臺，盼打破傳統室內展示形式，拓展多元藝文場域。館方表示，歡迎國內外公私立團體、機關、學校及個人創作者申請參與，收件時間自4月1日至30日止。
淡水古蹟博物館長蔡美治指出，館方長期推動藝文發展，除提供駐村創作空間，也開放展覽申請，累積不少成果。今年除持續開放滬尾礮臺、淡水崎仔頂施家古厝及淡水木下靜涯舊居等場地外，首度將礮臺戶外空間納入策展範圍，希望突破空間限制，讓藝術走出室內，與歷史場域產生更多對話與可能。
蔡美治表示，未來將視試辦情形滾動檢討，逐步開放更多古蹟空間，讓文化資產與當代藝術結合，實踐「無邊界博物館」理念，也為創作者提供更多展演平台。
館方指出，淡水古蹟博物館具備穩定參觀人潮，除有助提升展覽能見度，也能增加策展單位與藝術家曝光機會，進一步促進文化與藝術跨域交流。
此外，滬尾礮臺目前同步展出「被風帶走的土地－游雅茜個展」，共展出30組作品，以油畫、水墨及多元媒材呈現淡水地景與生活記憶，並結合詩詞與淡水10年變化圖，展現藝術家對土地的觀察與情感。
游雅茜現任新北市淡水區新市國小教師，從新莊高中美術班一路就讀至國立台北藝術大學藝術與人文教育研究所，早年曾在淡水捷運站、鶯歌老街及西門町以街頭藝人形式作畫維生。她表示，移居淡水後創作靈感湧現，作品多圍繞四季風景與日常生活，「像滬尾礮臺一樣，站在這裡感受萬物的流動」，因此選擇在礮臺舉辦個展，希望讓更多人感受淡水的變化與情感。
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