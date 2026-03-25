驚人！內湖這社區54戶拆掉20多戶鐵門 就為了這件事

高雄城中城大火燒出公安問題，中央擴大公安申報範圍6至7樓每4年1次。北市內湖有社區去年為了申報拆了20多戶住家鐵門，以符合公安申報，關鍵在於管委會主動溝通，住戶怕被罰也願意配合。

北市6至7樓集合住宅公安申報率僅26％，與多數沒管委會有關。目前約33.5%設有管委會，建管處談及其他未成立原因，一是老舊社區住戶對參與公共事務興趣缺缺，再者擔心成立管委會後需繳納管理費或須面對龐大的公共設施修繕開支，三是社區內部缺乏熟悉相關法規的人員協助推動報備流程；市府已委託專業團隊免費輔導成立。

北市祭出兩項補助，2003年12月31日前領得使照且去年1月1日後完成首次報備的社區，依樓層數可獲得6至8萬元不等的成立補助；後續公安、消防、電梯、水塔等公共設施維護修繕，還可申請最高130萬元補助金，政府補助比例上限75%。

內湖區一處4棟、7層樓共54戶的社區，定期消防申報、電梯檢查等。該社區管委會林姓主委說，去年初得知須公安申報，經住戶溝通、施工改善，12月順利遞件申報，目前進度尚有資料需補件。

主委直言，住戶知道公安申報與城中城大火有關，一開始因要拆鐵門而反對，但樓梯間小，外推門會擋到上下樓、危害到別人，政府要求是好意；自己當時把鐵門之亂等相關新聞傳給大家看，要是不拆就會被罰，正因怕被罰，住戶後來願意配合，最後拆了20多戶。

林姓主委說，管委會本來就有基金，公共空間改善較沒問題，例如避雷針壞掉就換新、安全門貼反光條、地下管線要做防火填塞等。

他提到，社區雖於80年代成立管委會，迄今仍會遴選主委，但一直沒向建管處報備，此次公安申報還遇到因無報備證明，得要調出相關謄本、建築圖等資料；社區算是新成立，有補助最好，沒補助也沒關係，重點是未來報備完，財務等社區運作才會更順利。

主委說，據他所知，很多社區遇到困難在於沒成立管委會，沒有人當頭去公安申報，他的社區則因自己接任主委，當時趕快找尋相關單位協助申報。