湧蓮寺參拜人氣旺 李四川談國影、區域發展 地方盼加速建設

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，吸引大批民眾到場，現場氣氛熱絡，不少民眾爭相與他握手、寒暄，展現高人氣。活動尾聲，在場群眾也齊聲高喊「李四川凍蒜」三次，為其加油打氣。

李四川致詞表示，自己從小就在湧蓮寺參拜，無論做什麼事情都會先向神明請示，今天能再回到這裡感到非常高興，也感謝多年來地方保佑，讓新北市能夠平安順利。他並感謝廟方及地方人士長期以來對市府的支持，過去在台北縣與新北市服務期間，許多建設推動都仰賴地方出錢出力共同完成。

他進一步談及區域發展指出，未來台北市的北士科，將創造許多就業機會，受益的不僅是台北市民，新北市民同樣能受惠；而交通建設方面，也應強化雙北串聯，透過捷運、輕軌及橋梁等系統連結，帶動整體發展。

針對國家電影及視聽文化中心二期（國影二期）議題，李四川表示，相關用地早年已完成都市計畫變更，但至今推動進度緩慢，「到現在已經很多年」，對於中央遲未啟動建設有所感觸，並強調自己不會隨便承諾，但承諾的事情一定會努力完成。

湧蓮寺主委陳宏昌則表示，李四川曾任台北市及新北市副市長，對地方相當熟悉，且具工程專業背景，做事踏實、認真，長期投入公共建設。他指出，李四川若是擔任新北市長，把蘆洲北側開發起來，搭配到北士科，以李四川在台北市跟新北市的行政經驗，相信未來蘆洲會很好，最後也祝福李四川能高票當選。

陳宏昌也提及，過去曾替新北市長侯友宜背書，當時向地方民眾強調侯友宜是「會做事的人」，並以自身立場向鄉親推薦。他同時也反映，蘆洲北側開發議題已歷經多年討論，地方仍高度期待能加速推動相關建設。

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）今前往蘆洲湧蓮寺參拜，湧蓮寺主委陳宏昌對李四川表達肯定，並祝福其高票當選。記者張策／攝影