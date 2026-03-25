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解決連接新莊板橋大漢橋擁塞難題 機車分隔島預計5月底拆除

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
連接新莊與板橋的重要通勤要道大漢橋，經新北市府交通局綜整各方意見後決定拆除機車實體分隔島，現正進行拆除工程。圖／新北工務局提供
連接新莊與板橋的重要通勤要道大漢橋，經新北市府交通局綜整各方意見後決定拆除機車實體分隔島，現正進行拆除工程。圖／新北工務局提供

連接新莊與板橋的重要通勤要道大漢橋，在尖峰時段車流量大，常出現壅塞，經新北市府交通局綜整各方意見後，決定拆除機車實體分隔島，目前正進行機慢車專用道實體分隔島拆除工程。工務局長馮兆麟近日深夜前往視察並聽取工程簡報，目前整體進度超前9%，預定5月31日前完工。

工務局長馮兆麟指出，經市府交通局綜整各方意見後，決定拆除機車實體分隔島，由養工處負責後續工程施作，以提升機車行經橋梁時的行駛空間與整體車流順暢度，為降低交通影響，此案採夜間施工，施工期間機車將改行快車道，提醒機車族行經工區時減速慢行，注意安全。

養工處長鄭立輝表示，大漢橋機車分隔島拆除工程自3月10日開工，目前進行板橋往新莊方向的分隔島拆除與破碎作業，後續將辦理路面AC(瀝青混凝土)刨鋪、槽化線與標線劃設，並同步調整車道標線，待工程全面完成後，機車騎士通行橋梁時的行車視野將更為開闊順暢。

養工處說明，施工現場將設置告示牌並派駐交維人員協助導引交通，如施工期間需進行封路或改道，將提前在現場告示通知市民。　　

工務局長馮兆麟近日深夜前往視察並聽取工程簡報，目前整體進度超前9%，預定5月31日前完工。圖／新北工務局提供
工務局長馮兆麟近日深夜前往視察並聽取工程簡報，目前整體進度超前9%，預定5月31日前完工。圖／新北工務局提供

機車 機車騎士 板橋

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