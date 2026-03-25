快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川拋老屋增設電梯 建築師：歷史共業該面對檢討了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川拋老屋要增設電梯，建築師認為這是歷史共業該面對檢討。圖／翻攝李四川臉書
李四川拋老屋要增設電梯，建築師認為這是歷史共業該面對檢討。圖／翻攝李四川臉書

新北市屋齡逾30年老屋近100萬戶，國民黨新北市長參選人李四川今拋出在老舊公寓增設電梯，給予一樓住戶補助誘因，目標讓長輩能出門走走。發文後引發熱議，新北市建築師公會理事長汪俊男認為，長期台灣對空間使用界定未像國外這麼清楚，這是歷史共業，若政府能協助社區釐清空間使用，確實能帶來正向發展。

汪俊男表示，通常老舊社區的一樓空間有可能是被住戶當成自家的庭院、停車位或作為其他用途，若要拿來增設電梯，勢必影響一樓部分的土地使用範圍，這就會造成爭議。在民國 84 年之前並未有公寓大廈管理條例，一樓空間幾乎是給一樓住戶「約定專用」的概念，待管理條例出現後才提到基地是大家持分，若要增設電梯，勢必要改變一樓原本的使用型態。

汪俊男坦言，要說服一樓住戶增設電梯難度高，可能當初設計條件不同，使用人又不同，有些建築物有庭院，有些建築線沒退縮，連電梯都不可能增設，有太多不同種類樣態，若能增設電梯又能讓一樓使用狀態被兼顧，確實能帶來正向的發展。

針對李四川提及免費提供停車位或補貼停車津貼給一樓屋主的說法，汪俊男說，若早期建築的法定空地上有劃停車位，那就是住戶的法定權利，現在為公共利益增設電梯，這如同民主國家對財產權的保障與補貼，那就不算圖利。至於若原本不是法定停車位，而是類似佔用或自行停放，那就有不同層次的討論，政府應在配套上取得平衡。

汪俊男認為，住戶一樓空間使用還是涉及當時個案法律上的條件，若是法定停車位要被政府拿來做增設電梯，確實就會影響住戶的權益，政府該做的確實是介入並讓社區住戶減少在權利與義務上的衝撞，現在就如同在解決歷史共業，政府協助社區重新釐清哪些是公有空間，哪些是個人主張的權利。

李四川 電梯 住戶

延伸閱讀

老屋電梯難推動 李四川：現行制度「看得到吃不到」 中央應鬆綁

藍綠白公托政策比拚 李四川提新北校校有公托

限2個月搬離！高雄違建老聚落遭強拆 高齡住戶悲訴：能搬去哪

趙坤茂／電梯狂想曲

相關新聞

驚人！內湖這社區54戶拆掉20多戶鐵門 就為了這件事

高雄城中城大火燒出公安問題，中央擴大公安申報範圍6至7樓每4年1次。北市內湖有社區去年為了申報拆了20多戶住家鐵門，以符合公安申報，關鍵在於管委會主動溝通，住戶怕被罰也願意配合。

北市獲李光耀城市獎殊榮 蔣萬安曝1政策是關鍵…被讚「very smart」

台北市獲得有城市界諾貝爾獎之稱的「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize）「特別獎」（Special Mention）。市長蔣萬安今天透露，之所台北市能獲得全台第一次李光耀城市獎殊榮，是國際評審團對北市府推出的生生喝鮮乳政策印象深刻，並且稱讚「very smart」。

湧蓮寺參拜人氣旺 李四川談國影、區域發展 地方盼加速建設

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，吸引大批民眾到場，現場氣氛熱絡，不少民眾爭相與他握手、寒暄，展現高人氣。活動尾聲，在場群眾也齊聲高喊「李四川凍蒜」三次，為其加油打氣。

解決連接新莊板橋大漢橋擁塞難題 機車分隔島預計5月底拆除

連接新莊與板橋的重要通勤要道大漢橋，在尖峰時段車流量大，常出現壅塞，經新北市府交通局綜整各方意見後，決定拆除機車實體分隔島，目前正進行機慢車專用道實體分隔島拆除工程。工務局長馮兆麟近日深夜前往視察並聽取工程簡報，目前整體進度超前9%，預定5月31日前完工。

李四川拋老屋增設電梯 建築師：歷史共業該面對檢討了

新北市屋齡逾30年老屋近100萬戶，國民黨新北市長參選人李四川今拋出在老舊公寓增設電梯，給予一樓住戶補助誘因，目標讓長輩能出門走走。發文後引發熱議，新北市建築師公會理事長汪俊男認為，長期台灣對空間使用界定未像國外這麼清楚，這是歷史共業，若政府能協助社區釐清空間使用，確實能帶來正向發展。

新北國影二期進度 選舉攻防

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，成為選舉年攻防議題。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨表示，中央將依原計畫全力支持國影二期留在新莊，並建置停車場。副市長劉和然說，國影中心一、二期是市府無償撥用土地，卻像財劃法和補助款，要看中央臉色「等施捨」。民眾黨酸蘇巧慧是感受到地方輿論壓力才有作為，收割行徑失去誠信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。