李四川拋老屋增設電梯 建築師：歷史共業該面對檢討了

新北市屋齡逾30年老屋近100萬戶，國民黨新北市長參選人李四川今拋出在老舊公寓增設電梯，給予一樓住戶補助誘因，目標讓長輩能出門走走。發文後引發熱議，新北市建築師公會理事長汪俊男認為，長期台灣對空間使用界定未像國外這麼清楚，這是歷史共業，若政府能協助社區釐清空間使用，確實能帶來正向發展。

汪俊男表示，通常老舊社區的一樓空間有可能是被住戶當成自家的庭院、停車位或作為其他用途，若要拿來增設電梯，勢必影響一樓部分的土地使用範圍，這就會造成爭議。在民國 84 年之前並未有公寓大廈管理條例，一樓空間幾乎是給一樓住戶「約定專用」的概念，待管理條例出現後才提到基地是大家持分，若要增設電梯，勢必要改變一樓原本的使用型態。

汪俊男坦言，要說服一樓住戶增設電梯難度高，可能當初設計條件不同，使用人又不同，有些建築物有庭院，有些建築線沒退縮，連電梯都不可能增設，有太多不同種類樣態，若能增設電梯又能讓一樓使用狀態被兼顧，確實能帶來正向的發展。

針對李四川提及免費提供停車位或補貼停車津貼給一樓屋主的說法，汪俊男說，若早期建築的法定空地上有劃停車位，那就是住戶的法定權利，現在為公共利益增設電梯，這如同民主國家對財產權的保障與補貼，那就不算圖利。至於若原本不是法定停車位，而是類似佔用或自行停放，那就有不同層次的討論，政府應在配套上取得平衡。

汪俊男認為，住戶一樓空間使用還是涉及當時個案法律上的條件，若是法定停車位要被政府拿來做增設電梯，確實就會影響住戶的權益，政府該做的確實是介入並讓社區住戶減少在權利與義務上的衝撞，現在就如同在解決歷史共業，政府協助社區重新釐清哪些是公有空間，哪些是個人主張的權利。