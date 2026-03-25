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北市獲李光耀城市獎殊榮 蔣萬安曝1政策是關鍵…被讚「very smart」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕。記者林麗玉／攝影

台北市獲得有城市界諾貝爾獎之稱的「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize）「特別獎」（Special Mention）。市長蔣萬安今天透露，之所台北市能獲得全台第一次李光耀城市獎殊榮，是國際評審團對北市府推出的生生喝鮮乳政策印象深刻，並且稱讚「very smart」。

蔣萬安今天上午出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕說，對於台北市獲得李光耀世界城市獎，蔣萬安說，這是國際公認全球城市治理的諾貝爾獎，台北市政府在這一次非常榮幸提出申請，最終能夠獲得特別獎的殊榮，這不只是台北市第一次，也是全台灣第一次城市獲得李光耀世界城市獎的殊榮。

蔣提到，當然在整個評選過程，非常嚴謹，有非常多的階段，而且是全球所有主要城市積極參與、競爭激烈的一個獎項。所以他特別感謝歷任的市府團隊及公私協力、還有所有市民朋友共同努力的成果，市府會持續努力。

蔣也透露，在評選的過程當中，他們在最後階段會特別派一個國際評審團隊，不只新加坡及世界各地對城市治理不同領域的專家學者，實際到城市去走訪、評鑑、拜會公部門、及民間各個團體，甚至是走訪全面的每個角落。

蔣說，最後在公布結果，國際評審團隊也告訴北市府，他們對於台北市推出的「生生喝鮮奶」這個政策，印象深刻。而且認為「very smart」，因為他們認為結合了數位治理以及民生服務這樣的一個創新，所以台北市政府會持續努力、大步向前，為所有的市民朋友創造更大的福祉。

蔣萬安 北市府 鮮奶

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