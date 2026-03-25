系統異常 北市敬老金誤發5千筆

北市每年九月發重陽敬老金，因發放平台系統功能異常，社會局今年一月十四日提前將五千餘筆禮金發給長者，議員林亮君砲轟市府行政失能、螺絲掉滿地。社會局表示，已依契約規定向承辦廠商求償，未來將持續檢討與精進發放流程。

北市重陽敬老禮金發放自治條例規定，禮金發放方式包括金融機構匯款、敬老卡靠卡領取及定點發放等多元管道，並於每年重陽節前完成發放。禮金金額依資格分為一千五百元、三千元及一萬元三種級距，去年受惠長者約五十七萬餘人。

林亮君說，重陽禮金發放失誤，導致公平性盡失，因提早誤發，還得補發差額給九月以前從八十四歲跨入八十五歲的長輩，加重基層公務員負擔。

林說，社會局現在把問題推給系統異常，根本是在推卸責任。每年重陽禮金的發放，金額龐大、作業繁複，應有一套基本的作業程序及檢核流程，怎麼會通通都推給廠商？

社會局回應，為簡政便民並降低長者疑慮與不安，今年三月二十三日起，陸續寄發通知函至已收到款項長者戶籍地址，說明該筆款項即為今年重陽敬老禮金，並提供查證管道，協助民眾確認訊息真偽；同時亦請第一線民政人員主動協助說明。

社會局也設專線並提供線上即時查詢平台，對於此次事件造成部分長者困擾，再次表達歉意，強調未來以減少擾民、提升服務品質為首要目標，錯誤絕不再犯。