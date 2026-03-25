新北國影二期進度 選舉攻防

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，成為選舉年攻防議題。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨表示，中央將依原計畫全力支持國影二期留在新莊，並建置停車場。副市長劉和然說，國影中心一、二期是市府無償撥用土地，卻像財劃法和補助款，要看中央臉色「等施捨」。民眾黨酸蘇巧慧是感受到地方輿論壓力才有作為，收割行徑失去誠信。

地方關注國影二期進度，蘇巧慧、綠委吳秉叡日前與行政院開多場協調會，昨與行政院長卓榮泰會商，卓承諾中央依原計畫全力支持國影二期留在新莊，針對地方停車需求，全額補助擴充居民所需的停車場，確保重大建設兼顧文化保存與在地生活品質。

吳秉叡說，中央加碼支持，穩固新莊文化重鎮地位，也解決公共設施不足問題。議員翁震州說，國影中心一、二期都留在新莊，才有聚落效果。

國家電影中心二期至今未動，中央、新北市府幾度隔空交鋒，劉和然昨表示，停車場設施非「額外增加」，國影中心二期基地本來就是以停車場功能為主的停兼影用地，為興建國影中心，行政院協商拍板停車格數量，經都市計畫審議通過，將土地變更為「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」。

劉無奈表示，明明是中央承諾、地方期待已久的大型建設，卻像財劃法和補助款一樣，看中央臉色「等施捨」。

民眾黨議員陳世軒質疑，國影中心二期計畫二○二○年行政院前院長蘇貞昌即提出，當時中央承諾全額支持，原訂二○二二年動工至今未見具體進展，六年過去，坐落新莊副都心、一點六公頃土地仍閒置。