終身學習輕鬆找 「新北學習地圖」提供多元課程

閒暇時間，想要學習新事物，卻不知道那裡有課可以上，新北市推出「新北學習地圖」，只要上網就可以查到22類 805個終身學習機構的各項學習資訊，而為了協助民眾輕鬆方便的找到自己想上的課，汐止也將建置「終身學習諮詢站」，試辦「終身學習諮詢師」培訓。

保長國小校長黃鈺樺表示，新北市汐止區終身學習諮詢師志工培訓實施計畫，主要是新北市政府為了方便所有市民資訊學習近便性，特別建置並運用「新北市終身學習地圖」，確保市民能公開且即時獲取全市各項學習資訊，網站裡面全市29區，共22類 805個終身學習機構的各項學習資訊，而為了便於市民挑選自己想要學習的課程，並且熟練簡易操作技巧，今年將在汐止、泰山、三重、三峽、新店、雙溪及淡水共7個區，率先建置「終身學習諮詢站」，試辦「終身學習諮詢師」培訓，汐止區則委由保長國小擔當這個重責大任，預計在三月底及四月會辦理初階及進階研習。

黃鈺樺指出，研習內容除了汲取他國經驗融入本區特性，因應不同民眾，像是中高齡者、上班族，不同的學習需求，透過情境演練增進諮詢技巧及操作「新北市學習地圖」網站的相關知能，系統化培訓終身學習諮詢師，未來可以協助市民排除數位落差，精準使用學習地圖工具。

黃鈺樺提到，在資訊爆炸的時代，民眾的學習需求與日俱增，大家都希望以最快的速度找到自己想學習的課程，所以，「新北學習地圖」操作非常方便，透過手機、平板或電腦，很輕便的操作，馬上就可以找到新北多元課程，不論是社大也好或是樂齡中心，產經大學、婦女大學，22類學習機構裡的所有課程，只要找的到，都可以報名參加，豐富更美好的人生。