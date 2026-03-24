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淡北道路工程進度達30% 跨淡金路橋體結構完成

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡北道路工程目前劃分為四大工區同步施工，各工區均依計畫穩定推進。圖／紅樹林有線電視提供
淡北道路工程目前劃分為四大工區同步施工，各工區均依計畫穩定推進。圖／紅樹林有線電視提供

新北市重大交通建設「淡北道路工程」再傳進展，位在淡水紅樹林地區、跨越淡金路的重要高架橋體結構已順利完成，整體工程進度推進至30%，象徵工程邁入新的階段。

新北市政府新建工程處表示，淡北道路工程目前劃分為四大工區同步施工，各工區均依計畫穩定推進。近期市民在紅樹林輕軌站周邊所見，即為跨越淡金路的高架橋結構工程，工程輪廓已逐漸成形。

新工處淡北工務所主任黃裕智指出，於日前連假期間，施工團隊利用夜間時段，順利完成長達68公尺的高架鋼構橋吊裝作業，整體過程安全順利，展現施工團隊的專業與效率。該項吊裝工程為關鍵節點之一，對於後續橋體銜接及整體進度具有重要意義。

針對夜間施工可能帶來的交通影響，新工處也說明，未來相關夜間作業將安排於晚間11時後進行交通管制，避開車流高峰時段，降低對市民通行的影響，並持續優化交通維持措施，確保施工與交通安全兼顧。

目前淡北道路四大工區皆已全面展開，工程穩步推進中。新北市政府表示，將持續督導工程品質與施工進度，期盼在各界配合下，讓淡北道路工程能如期如質完工，未來有效紓解淡水地區交通壅塞問題，提升整體交通運輸效能與生活品質。

淡水 交通管制 施工

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