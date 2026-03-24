北市抽驗批發市場蔬果 辣椒不符規定最多

台北市市場處公布抽驗2月批發市場蔬果農藥殘留結果，抽驗802件中有48件不符規定，主要不合格為辣椒、菠菜及豌豆，皆已銷毀，其中以辣椒最多，可能是農民誤用農藥。

台北市市場處今天發布新聞資料表示，依台北農產公司2月監測批發市場蔬果農藥殘留監測結果，共抽驗802件，檢驗結果分別為754件合格、48件不符合規定。

市場處表示，此次抽驗主要不合格品項為辣椒、菠菜及豌豆，不符規定貨品皆完成攔截及報廢，銷毀總重量共1萬3892公斤，包含加強抽驗高風險農產品。

市場處表示，此次抽驗不合格品項以辣椒最多，原因可能是農民誤用不能使用的農藥或產地受到病害及蟲害，導致農民難以掌握安全採收期，已透過北農加強產地教育與宣導用藥安全。菠菜及豌豆的不合格原因為農藥殘留超過標準。

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，市場處表示，每天針對進入北市第一及第二批發市場的拍賣果菜農藥殘留進行抽驗，並於拍賣前完成判定檢驗結果。

市場處表示，進場果菜經抽驗不合格，北農將禁止交易，並暫停當天供應人其餘供應代號的同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後才能拍賣，檢驗不合格則報廢銷毀，同時依規定停止其供應。

市場處表示，為有效運用檢驗量能，北農針對不合格品項進行加強抽驗，抽驗結果資訊將回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時告知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。