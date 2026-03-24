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淡水一信水碓分社杜鵑花盛開 打造最美街角風景

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水一信水碓分社門口杜鵑花綻放，為水碓社區增添季節限定的自然美景。圖／紅樹林有線電視提供
淡水一信水碓分社門口杜鵑花綻放，為水碓社區增添季節限定的自然美景。圖／紅樹林有線電視提供

春意盎然、百花齊放，新北市淡水區街頭也悄然綻放出繽紛花海。位於水碓地區的淡水第一信用合作社水碓分社，近期門前公共空間的杜鵑花盛開，粉紅、深紅與純白花朵交織成一片亮麗花景，為繁忙市區注入一抹清新綠意，也成為在地居民與往來民眾駐足欣賞的春日焦點。

淡水一信水碓分社副經理王建忠表示，大門口前方兩側種植約20至30公尺長的杜鵑花帶，栽植至今已逾數十年。每逢三月春暖花開之際，杜鵑花便如期綻放，花況繁盛且色彩繽紛，為水碓社區增添季節限定的自然美景。該地點鄰近大仁街、大智街及中山路路口，處於人車往來頻繁的市區熱鬧地段，在鋼筋水泥之中更顯得格外醒目，成為街景中的一處綠意亮點。

王建忠也說明，多年來持續用心照料這片杜鵑花，包括定期澆水、施肥與修剪維護，才能讓花況年年穩定綻放。這不僅是環境美化的一環，更是回饋在地社區的重要方式，希望透過綠美化空間，營造舒適宜人的生活環境，讓居民與洽公民眾都能感受到自然帶來的療癒與放鬆。

前來辦理金融業務的民眾也紛紛表示，分社門前的杜鵑花景觀令人驚艷，不僅在洽公時多了一份愉悅心情，也讓原本繁忙的路口多了幾分浪漫氛圍，「每天經過看到這片花海，心情都變好了」，更有民眾直言，這樣的用心讓城市變得更美、更有人情味。

隨著春季花期持續，淡水水碓分社前的杜鵑花也預料將吸引更多民眾前來欣賞與拍照留念，在都市之中打造一處近在咫尺的賞花秘境，展現地方單位推動環境美化與社區共好的成果。

杜鵑花 淡水

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