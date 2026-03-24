北市獲「城市諾貝爾」李光耀城市特別獎 蔣萬安親說明獲獎關鍵

新加坡政府今公布2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。該獎項被譽為「城市界諾貝爾獎」，為全球城市治理最具權威性的國際榮譽之一，台北也成為全台唯一獲此殊榮城市。

市長蔣萬安也親自向評審團說明台北推動AI治理的整體策略，強調「AI雙引擎」核心架構，一方面強化政府內部的智慧決策與行政效能，另一方面推動市民的公共服務創新應用(例如1999市民熱線FAQ導入AI語音轉文字)。評審團一致認為，台北在AI治理上已展現前瞻優勢。

據了解，評審過程，評審團對台北隊近年以「人」與「科技」為核心的創新政策印象深刻，包括「生生喝鮮奶」與「好孕專車」等措施，透過數位卡證整合公共服務，彰顯城市治理不僅追求效率與績效，更能精準回應市民日常需求，體現具溫度的現代治理模式。

蔣萬安在評審過程也強調，期望打造的台北，是一座讓人一踏入就能感受到歸屬的城市，是「像家一樣的地方」，也是亞洲最令人嚮往的家，獲得評審團高度認同。

評審團表示，北市長蔣萬安所提「家」的概念，與他們在台北實地訪查的感受一致，認為台北是一座充滿活力的城市，台北市也受邀今年6月新加坡世界城市高峰會分享成果，進一步提升國際能見度。

該獎項2010年設立以來，每兩年選出獲選城市，即使是溫哥華、哥本哈根、雪梨與波士頓等宜居城市常勝軍，也僅曾獲特別獎。北市曾於2018年申請評選，但當時未能入圍實地評審。考量台北的城市發展理念與李光耀世界城市獎理念契合，台北隊本屆再度參與評選，歷經超過兩年籌備，競爭相當激烈，最終成功獲得國際肯定。

評審團指出，台北在城市發展展現具體成果與實質影響，特別是在交通、環境治理與公民參與等面向的整合治理，為全球高密度城市提供重要借鏡。此次申請以七大治理實踐為核心，包括零廢棄物轉型、防洪管理、商圈重生、綠運輸整合、運動與活力之都、破解少子化困局及AI驅動市政創新，展現城市在環境、韌性、健康、人口與科技上的整體治理能力。

其中垃圾費隨袋徵收，台北垃圾量減少，同時回收量成長逾13倍，提前10年達成垃圾零掩埋；防洪排水、城市再生及綠色運輸整合，提升城市韌性；以運動政策促進市民健康，規律運動比例成長3倍，並且帶動大巨蛋經濟；少子化透過社宅、幸福住宅、公共托育與友善職場等措施，減輕家庭負擔；並以「AI三箭」推動智慧治理，導入酷AI與1999市民熱線，提升公共服務效率。

據了解，實地評審過程，評審團走訪多處場域，對台北日常治理留下深刻印象。小學生親自向評審示範持學生證於便利商店兌領鮮奶的流程，獲得評審團高度肯定，認為此一政策兼具便利性與普及性，是結合數位治理與民生服務的創新實踐，並直呼台北的作法「非常聰明（very smart）」。

研考會表示，李光耀世界城市獎門檻和難度極高，參獎城市須先經國際推薦機制提名，並通過極為嚴格的兩級審查制度，由新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority Singapore）籌組國際「提名委員會」與「評審委員會」分階段審議，從長期治理能力、制度韌性、跨域整合、創新作為，到對市民生活品質的實質提升進行全面評估。