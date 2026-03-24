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歷經多次流標…北投製片廠確定 朱宗慶打擊樂團將進駐

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
朱宗慶在臉書貼出喜訊，順利尋覓到適合樂團的場地ROT案。圖／擷取自朱宗慶臉書
朱宗慶在臉書貼出喜訊，順利尋覓到適合樂團的場地ROT案。圖／擷取自朱宗慶臉書

歷經多年流標，台北市北投製片廠ROT案將由朱宗慶打擊樂團取得最優先申請人資格，預計3月30日與北市府簽約。文化局長蔡詩萍今說，由於製片廠為歷史建築，樂團會在符合文資法規下打造適合展演、練習等空間，北市屆時也能呈現北有朱宗慶、南有優人神鼓的文化底蘊。

朱宗慶打擊樂樂團創辦人朱宗慶日前在臉書寫道，樂團得知有一個相當適合的場地ROT案，獲得了實踐夢想的機會，經過了兩年的準備，打擊樂團隊取得該案的最優申請人資格，感謝北市文化局及各階段審議委員。他所說的這塊場地正是北投製片廠。

北投影視音園區面積共1.4萬平方公尺，蔡詩萍回望過去園區的招標過程，他說，案子從前市長郝龍斌、柯文哲時代就討論多次，當時以BOT招商，但歷經6度流標，因此北市府改為修復好歷史建築後，再由民間投資營運屆滿後歸還政府的ROT方式。

他說，過往聚焦在「影視」產業，但歷經時代變化，影劇作品的市場、科技及動畫等技術輔助，要撐起製片廠營運確實有難度，因此文化局將園區切分成2處不同經營模式，也將此次的招標放在「音」上，正好與士林北投有淵源的朱宗慶打擊樂團得標。

蔡詩萍說，分區成2處經營模式之後，終於順利將部分招標出去，也相信在園區打造啟用後，也會帶來磁吸效應，另一處空間也會吸引到合適的廠商等營運。

他也說，由於北投製片廠為歷史建築，朱宗慶打擊樂團會在相關文資法規下，打造屬於自己的相關展演、練習等空間，屆時北市也能驕傲展現出，北有朱宗慶、南有優人神鼓的文化之都底蘊。

朱宗慶打擊樂團成立40周年。圖／擷取自朱宗慶臉書
朱宗慶打擊樂團成立40周年。圖／擷取自朱宗慶臉書

北市府 北市 朱宗慶 北投

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