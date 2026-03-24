快訊

台美談判推手顏慧欣疑過勞離世 醫提醒注意慢性疲勞症候群

突遇狀況？美軍B-52轟炸機發「緊急訊號」 降落英國基地

大牌女星之女大崩壞！坂口杏里超商偷三明治被捕 曾轉戰AV界、閃婚閃離惹爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

新北平溪區清明法會登場 多項便民措施同步啟動

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區為便利掃墓民眾交通往返，公所規劃定點接駁車，歡迎民眾多加利用。圖／觀天下有線電視提供
平溪區為便利掃墓民眾交通往返，公所規劃定點接駁車，歡迎民眾多加利用。圖／觀天下有線電視提供

因應清明節將至，新北市平溪區公所規劃於4月4日及4月5日，在第一公墓納骨堂舉行清明法會，祈福消災、慎終追遠，邀請民眾參與，共同表達對先人的追思之情。公所表示，已提前完成各項規劃，期望在祭祖高峰期間提供民眾安全、順暢的服務品質。

為維護納骨堂骨灰櫃及骨骸櫃安全，3月21、22、28、29日及4月3日至6日共計8天將暫停開櫃服務；同時響應環保政策，現場設有金銀錢集中處，上述期間金銀亭將封爐不開放焚燒。另因納骨堂停車空間有限，若車位已滿，請民眾配合工作人員引導停車，以避免交通壅塞，維持整體動線順暢。

平溪區長劉廉中表示，為便利掃墓民眾交通往返，公所規劃定點接駁車，停靠平溪農會站、承善橋口站及納骨堂站，提供安全便捷的接駁服務。同時也鼓勵民眾多加利用「線上追思」服務，透過市府建置的電子追思系統進行網路祭祖，減少人潮聚集。

延伸閱讀

清明返鄉機位再釋出！金門加開4架次 462個機位明日開搶

中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

報名「粉紅超跑」香燈腳將破40萬大關 苗栗警方提醒「交通4不」守則

快來搶先體驗淡江大橋魅力 開放5千民眾健行報名

相關新聞

新北抽驗食品 2件豆乾防腐劑或殺菌劑違規

新北衛生局今天表示，1月抽驗食品安全，查出桃園八德區明記黃豆食品的「大黑豆乾」檢出防腐劑，雲林縣元長鄉百豐商行的「豆乾」...

北市抽驗批發市場蔬果 辣椒不符規定最多

台北市市場處公布抽驗2月批發市場蔬果農藥殘留結果，抽驗802件中有48件不符規定，主要不合格為辣椒、菠菜及豌豆，皆已銷毀...

北市獲「城市諾貝爾」李光耀城市特別獎 蔣萬安親說明獲獎關鍵

新加坡政府今公布2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。該獎項被譽為「城市界諾貝爾獎」，為全球城市治理最具權威性的國際榮譽之一，台北也成為全台唯一獲此殊榮城市。

歷經多次流標…北投製片廠確定 朱宗慶打擊樂團將進駐

歷經多年流標，台北市北投製片廠ROT案將由朱宗慶打擊樂團取得最優先申請人資格，預計3月30日與北市府簽約。文化局長蔡詩萍今說，由於製片廠為歷史建築，樂團會在符合文資法規下打造適合展演、練習等空間，北市屆時也能呈現北有朱宗慶、南有優人神鼓的文化底蘊。

國影二期地方期盼 新北市府：看中央臉色等施捨

國家電影中心二期至今未動，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發文表示爭取到中央承諾二期，並設置停車場。新北市副市長劉和然今天表示，國影中心一、二期皆由新北市府無償撥用土地，明明是中央早已承諾、地方期待已久的大型建設，卻像財劃法和補助款一樣，只能看中央臉色「等施捨」，期待行政院承諾下，中央加速推進。

屢遭檢討績效 庇護工場背後的社會意義也很重要

庇護工場長期以來常被外界以產能、營收等績效指標檢視，但第一線經營者直言，若僅用一般企業的標準衡量，恐怕難真正理解工場存在價值，庇護工場核心，不只是生產，更是支持身心障礙者穩定就業與融入社會的重要場域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。