新北平溪區清明法會登場 多項便民措施同步啟動

因應清明節將至，新北市平溪區公所規劃於4月4日及4月5日，在第一公墓納骨堂舉行清明法會，祈福消災、慎終追遠，邀請民眾參與，共同表達對先人的追思之情。公所表示，已提前完成各項規劃，期望在祭祖高峰期間提供民眾安全、順暢的服務品質。

為維護納骨堂骨灰櫃及骨骸櫃安全，3月21、22、28、29日及4月3日至6日共計8天將暫停開櫃服務；同時響應環保政策，現場設有金銀錢集中處，上述期間金銀亭將封爐不開放焚燒。另因納骨堂停車空間有限，若車位已滿，請民眾配合工作人員引導停車，以避免交通壅塞，維持整體動線順暢。

平溪區長劉廉中表示，為便利掃墓民眾交通往返，公所規劃定點接駁車，停靠平溪農會站、承善橋口站及納骨堂站，提供安全便捷的接駁服務。同時也鼓勵民眾多加利用「線上追思」服務，透過市府建置的電子追思系統進行網路祭祖，減少人潮聚集。