新北抽驗食品 2件豆乾防腐劑或殺菌劑違規

歷經多年流標，台北市北投製片廠ROT案將由朱宗慶打擊樂團取得最優先申請人資格，預計3月30日與北市府簽約。文化局長蔡詩萍今說，由於製片廠為歷史建築，樂團會在符合文資法規下打造適合展演、練習等空間，北市屆時也能呈現北有朱宗慶、南有優人神鼓的文化底蘊。

2026-03-24 17:45