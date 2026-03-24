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新北抽驗食品 2件豆乾防腐劑或殺菌劑違規

中央社／ 記者黃旭昇新北24日電
新北市衛生局2026年1月底分別前往汐止區的素食餐廳抽驗，查出桃園市明記黃豆食品公司生產的「大黑豆乾」（右）檢出防腐劑超標，已要求下架並移請桃園市衛生局裁罰。中央社
新北市衛生局2026年1月底分別前往汐止區的素食餐廳抽驗，查出桃園市明記黃豆食品公司生產的「大黑豆乾」（右）檢出防腐劑超標，已要求下架並移請桃園市衛生局裁罰。中央社

新北衛生局今天表示，1月抽驗食品安全，查出桃園八德區明記黃豆食品的「大黑豆乾」檢出防腐劑，雲林縣元長鄉百豐商行的「豆乾」檢出殺菌劑，已要求下架移請所轄衛生局處辦。

新北市政府衛生局今天開記者會表示，今年1月28日、29日分別前往汐止區的素食餐廳抽驗，查出桃園市明記黃豆食品公司生產的「大黑豆乾」檢出防腐劑「苯甲酸」超出檢驗標準。

此外，衛生局也於土城區學府路傳統市場抽驗攤商販售豆乾，檢出不得檢出的殺菌劑過氧化氫，來源為雲林縣元長鄉百豐商行。

食品藥物管理科長楊舒秦告訴中央社記者，2項產品的生產者都涉嫌違反食品安全衛生管理法規定，不符食品添加物使用範圍及限量標準，除要求下架外，也分別移請桃園市、雲林縣衛生局處罰。

楊舒秦表示，目前兩地衛生局已通知業者到案說明，尚未完成裁罰。依規定，違規業者可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。相關違規產品及來源資訊已由新北市衛生局公告。

衛生局副局長馬景野提醒，使用食品添加物時應遵守相關規定與標準，消費者應選擇信譽優良供應商的產品，以確保食用安全。

防腐劑 傳統市場 中央社

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