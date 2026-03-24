國影二期地方期盼 新北市府：看中央臉色等施捨

國家電影中心二期至今未動，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發文表示爭取到中央承諾二期，並設置停車場。新北市副市長劉和然今天表示，國影中心一、二期皆由新北市府無償撥用土地，明明是中央早已承諾、地方期待已久的大型建設，卻像財劃法和補助款一樣，只能看中央臉色「等施捨」，期待行政院承諾下，中央加速推進。

劉和然說，停車場非「額外增加」，國影中心二期基地本來就是「以停車場功能為主」的停兼影用地，為興建國影中心，亦由行政院協商拍板停車格數量，並經都市計畫審議通過，將土地變更為「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」。

劉和然指出，國影中心一、二期皆由新北市府無償撥用土地，行政院於2020年對外正式宣布二期經費由中央負擔。然而文化部去年與新北市會面時，要求市府負責工程興建或分擔經費，甚至酸市府「只想要停車塔」。當時文化部表明會再和行政院討論預算及規劃問題，市府後續也再透過函文表達意見，但雙方會面至今超過半年，新北仍未等到進一步結論。

劉和然無奈表示，明明是中央早已承諾、地方期待已久的大型建設，卻像財劃法和補助款一樣，只能看中央臉色「等施捨」。劉和然也說，如今只能透過臉書及新聞了解中央想法，雖然對此感到不解，依然樂見中央願意顧及新莊地區發展，期待在行政院承諾下，整體工程進度能依期程加速推進。