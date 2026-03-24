屢遭檢討績效 庇護工場背後的社會意義也很重要

庇護工場長期以來常被外界以產能、營收等績效指標檢視，但第一線經營者直言，若僅用一般企業的標準衡量，恐怕難真正理解工場存在價值，庇護工場核心，不只是生產，更是支持身心障礙者穩定就業與融入社會的重要場域。

新北市目前有23家庇護工場，去年累積營業額為3億8066萬2137元，雖然連年成長，但多次遭到外界檢討成效。

喜憨兒社會福利基金會副執行長楊琇雁指出，庇護工場最大目的在提供身心障礙者就業機會，就業模式本質上就不同一般職場，員工在工作需要更多協助與支持，產能表現無法與一般勞工等量齊觀，同樣是8小時庇護員工的產出可能僅有一般人一半，但對他們而言，這已經是百分之百的努力與表現，單純以績效或產出評估，易有差誤。

楊琇雁說，為維持營運，基金會也須自籌資源，投入更多人力、設備與職務設計，協助庇護員工持續工作，但庇護工場的目標，不是追求最大產值，而是讓每一位願意走出家門的身心障礙者，都能在這裡找到支持，甚至長期工作至老。

工場觀察到，透過持續工作與社交互動，有助延緩退化、維持健康，曾有一名60歲的庇護員工，雖然隨著年齡增長，工作能力逐漸下降，但每天仍開心地在店內迎接顧客，對他而言，「能工作」本身就是一種價值與成就感。

庇護工場收入，但對部分家庭而言，更是重要的經濟來源，有員工將薪資用於分擔房租，甚至協助支付弟妹學費。這不僅減輕家庭負擔，也讓庇護員工在家中扮演有貢獻的一份子，提升自信與自我認同。

新北市勞工局說，庇護工場具有重要社會意義，難以單用成本或績效衡量整體價值。近年民間逐步引入「社會投資報酬率」（SROI）概念作為評估工具，例如每投入1元技術輔助成本，可創造約2.01元的社會價值，提供兼顧經濟與社會效益的參考指標。