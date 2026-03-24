差點被斷水電 喜憨兒庇護工場喬遷新莊再出發

原位於中和的「新北市喜憨兒庇護工場」，因舊廠區即將都更，工場從接獲通知到準備搬出，只有一個星期時間準備，若沒完成恐面臨斷水斷電危機，在喜憨兒社福基金會四處奔走與地方政府協助，終於順利搬遷至新莊頭前路一處工廠，今天舉行喬遷活動，繼續陪伴庇護員工展開新生活。

勞工局長陳瑞嘉表示，喜憨兒庇護工場長期投入西點與餅乾烘焙產業，透過專業訓練與實務操作，讓庇護員工培養技能、建立自信。原位於中和的工場因配合都市更新而搬遷至新莊，過程雖然辛苦，但也為未來發展帶來新的契機。

回顧搬遷過程，基金會副執行長楊琇雁坦言「非常不容易」，她指出，工場在短時間內接獲須遷離通知，甚至面臨斷水斷電壓力，團隊與庇護員工在一周內完成設備拆裝、打包與搬運，幾乎是以極限狀態完成任務。

為協助員工順利適應新環境，基金會也安排就業服務員多次帶領庇護員工實地搭乘捷運，熟悉通勤路線並學習乘車禮儀，降低轉換環境的不安。

陳瑞嘉指出，目前新北市設有20多家庇護工場，整體量能約占全國四分之一，與雙北合計更接近全國一半，資源投入與服務規模居全國之冠，喜憨兒基金會在新北市已設立4處庇護據點，提供66個就業機會，對弱勢族群的長期投入值得肯定。

陳瑞嘉說，除庇護性就業外，勞工局推動支持性就業與轉銜就業機制，協助身障者逐步進入一般職場；同時也設置職業重建中心與企業服務窗口，媒合企業進用身障人力，目前新北市身心障礙者定額進用率已達160%以上，為六都最高。

針對庇護員工可能面臨的提早老化問題，勞工局說，市府也推出向上與向下轉銜機制，協助適合者進入一般職場，或轉至小型作業所持續參與工作，並推動體適能計畫，延緩老化、維持工作能力，讓整體職涯規劃更具彈性與永續性。

喜憨兒庇護工場也持續精進產品品質，已取得ISO22000及HACCP等食品安全認證，確保每項產品皆符合國際標準。勞工局強調，庇護工場的商品或許不以華麗包裝取勝，但「一定最健康、最用心」，呼籲企業與民眾以實際行動支持，透過團購或日常消費，為身心障礙者創造更多就業機會。

新北市庇護工場網路商城即日起至4月6日推出優惠活動，民眾於蝦皮購物選購喜憨兒系列商品，滿千元即可現折百元。