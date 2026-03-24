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蘇巧慧、吳秉叡爭取新莊國影二期停車場 中央允全額補助

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委吳秉叡、蘇巧慧爭取中央全額補助新莊國影二期停車。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨立委吳秉叡、蘇巧慧爭取中央全額補助新莊國影二期停車。圖／蘇巧慧辦公室提供

推動國家電影及視聽文化中心二期工程進程，民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡日前與政院召開多場協調會，今天利用立院議事空檔，針對二期計畫推動狀況當面向行政院長卓榮泰會商，卓榮泰會中承諾，中央不僅將依原計畫全力支持國影二期留在新莊，更將針對地方停車需求，全額補助擴充新莊市民所需的停車場，確保重大建設能兼顧文化保存與在地生活品質。

蘇巧慧強調，聚落才有力量，若二期工程因停車場規劃問題導致延宕、甚至被迫遷離新莊，將嚴重分散文化產業的群聚效益。為了兼顧館藏專業需求與在地居民的停車空間，過去她和吳秉叡多次與相關單位召開協調會，持續推動國影二期工程計劃。現在有這個好消息，她也迫不及待要向市民報告。

吳秉叡表示，重大建設必須兼顧在地市民的需求，此次中央的加碼支持，不僅穩固了新莊作為文化重鎮的地位，更解決了地方長期關切的公共設施不足問題。

蘇巧慧說，非常感謝中央大力支持新北建設、帶動地方發展，也期待未來中央和新北市府持續通力合作，讓二期工程如期如質完成，讓國影中心如此重要的文化聚落可以和新莊地方民眾生活緊密結合，讓新莊成為台灣影視音文化的核心基地。

政院 卓榮泰 吳秉叡

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