快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

淡海輕軌二期施工影響 淡水部分地區26日起停水16小時6千戶受影響

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
供水站示意圖。圖／新北市水利局提供
供水站示意圖。圖／新北市水利局提供

配合淡海輕軌二期工程施工，台灣自來水股份有限公司第一區管理處將辦理自來水管線遷移作業，淡水部分地區將於3月26日上午8時起至3月27日0時止停水，時間長達16小時，影響戶數約6338戶，其中包含直接供水461戶。

新北市水利局表示，此次停水範圍涵蓋淡水區中正路一段、中正路二段、沙崙路、淡海路及觀海路等路段，提醒受影響民眾提前儲水備用，以因應停水期間生活所需。

水利局指出，已要求台水公司加速施工進度，儘早完成管線遷移並恢復供水，同時也規劃設置臨時供水站及水車待命，以降低停水對民眾生活的衝擊。停水期間，民眾可前往觀海路漁港第二停車場、淡海路184巷口及淡海路與沙崙路口（大庄一號公園）等3處臨時供水站取水，或聯繫台水公司協助送水服務。

水利局提醒，停水期間應留意用水安全，並請民眾提早做好準備，以減少不便。

淡海輕軌 水利局 淡水

延伸閱讀

冬雨太少！嘉義水情告急 跨區調度支援

淡水地政行動服務 辦理繼承登記保障市民權益

403強震受損…花蓮馥邑京華大樓拆除時程曝光 6棟建物估半年拆完

公路局提醒清明返鄉避車潮 推公共運輸三大優惠

相關新聞

淡海輕軌二期施工影響 淡水部分地區26日起停水16小時6千戶受影響

配合淡海輕軌二期工程施工，台灣自來水股份有限公司第一區管理處將辦理自來水管線遷移作業，淡水部分地區將於3月26日上午8時起至3月27日0時止停水，時間長達16小時，影響戶數約6338戶，其中包含直接供水461戶。

北市重陽敬老竟提早8個月發放共5000筆 議員批荒唐市府急補救

原本每年9月發放的重陽敬老金，竟爆出疑似發放作業系統異常，社會局已在1月中提前發給申請匯款帳戶的長者，北市議員林亮君砲轟市長蔣萬安市府行政失能、螺絲掉滿地，暴露市府內部控管機制完全失靈。

「機車瀑布」流量曝...地方促蔣萬安塞納河計畫增越堤道卡關

北市長蔣萬安斥資18億推「台北塞納河計畫」要改造淡水河成世界級水岸，里長沈春華及周邊民眾盼淡水河改造，在捷運大橋頭站附近增行人、自行車等通行的越堤坡道。先前市府評估寬度恐不足，地方質疑，市府以台北橋機車流量過高，拿進城「機車瀑布」為藉口。

學者：獨居不等於弱勢 要學會面對孤獨

活到八、九十歲成常態，如何不被孤獨與失落拖垮，心理韌性成為影響健康的新關鍵能力，須提早準備。關於學老這一課，專家說，每個人都要學會面對孤獨的能力。

強化訪視…新北長者82萬 列冊獨老不到萬人

行政院拍板擴大推獨居老人服務計畫，強化獨居長者訪查、緊急救援補助對象，及新增送餐服務與依需求分級服務，新北長者達八十二萬人，列冊獨老九七七四人，列冊率偏低，民代憂非典型獨老未被納入，如何找出服務黑數是重點。社會局表示，配合中央政策期程，預計四月中下旬啟動全市普查，結合區公所與民間社福團體力量，依風險分級提供相應服務，強化在地關懷與安全網。

靈鷲山福城開館特展獲頒國際金獎 轉化東方靈性精神思維讓世界看見台灣

位在新北市貢寮區福隆的靈鷲山福城，開館特展「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」，獲得2026美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。靈鷲山今天說，透過展覽、教育與公共溝通形式，宣揚生態即靈性理念特展，助台灣走向國際舞台，讓世界看見台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。