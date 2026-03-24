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淡海輕軌二期施工影響 淡水部分地區26日起停水16小時6千戶受影響
配合淡海輕軌二期工程施工，台灣自來水股份有限公司第一區管理處將辦理自來水管線遷移作業，淡水部分地區將於3月26日上午8時起至3月27日0時止停水，時間長達16小時，影響戶數約6338戶，其中包含直接供水461戶。
新北市水利局表示，此次停水範圍涵蓋淡水區中正路一段、中正路二段、沙崙路、淡海路及觀海路等路段，提醒受影響民眾提前儲水備用，以因應停水期間生活所需。
水利局指出，已要求台水公司加速施工進度，儘早完成管線遷移並恢復供水，同時也規劃設置臨時供水站及水車待命，以降低停水對民眾生活的衝擊。停水期間，民眾可前往觀海路漁港第二停車場、淡海路184巷口及淡海路與沙崙路口（大庄一號公園）等3處臨時供水站取水，或聯繫台水公司協助送水服務。
水利局提醒，停水期間應留意用水安全，並請民眾提早做好準備，以減少不便。
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