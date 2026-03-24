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侯友宜訪澳洲墨爾本市長 從文化經濟談到世界棒球經典賽

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜(圖左二)與墨爾本市長Nicholas Reece（右二）等人會面交流。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜(圖左二)與墨爾本市長Nicholas Reece（右二）等人會面交流。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜近日展開訪澳行程，昨(23日)與墨爾本市長Nicholas Reece會面，侯友宜表示，被稱為澳洲「文化之都」的墨爾本，與新北同樣擁有多元族群文化，他邀請Reece市長未來訪問新北，期待雙方在教育、體育及文化等領域有更進一步互動交流。

侯友宜指出，新北市受歐盟邀請參與國際城市夥伴計畫（IURC），以「循環經濟」為主要議題與各國城市交流，墨爾本則聚焦「社會包容」與「城市創新」兩大主題，顯示兩座城市在政策方向上皆高度重視永續發展。

Nicholas Reece表示，墨爾本將於今年9月主辦資訊及人工智慧峰會（Data Center World Australia and The AI Summit Australia），邀請新北市企業參與。侯友宜強調，新北市擁有全台最完整的AI產業鏈，包括Google、ASML與技嘉等268家相關廠商，都選擇在新北設廠，市府將持續鼓勵並協助業者，透過多元管道與國際接軌。

此外，侯友宜也提到，此次出訪深刻感受到澳洲蓬勃的運動風氣，雖今年世界棒球經典賽（WBC）中，台灣與澳洲皆未能晉級邁阿密賽程，但雙方選手在場上展現的拚勁令人印象深刻。

Nicholas Reece則表示，澳式足球與板球是澳洲最為盛行的運動，但棒球熱潮亦逐漸興起，未來若有機會，或許墨爾本與新北市可以舉辦棒球友誼賽。

新北市長侯友宜23日與墨爾本市長Nicholas Reece（右二）及市議員Gladys Liu廖嬋娥（右一）等人會面交流。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜23日與墨爾本市長Nicholas Reece（右二）及市議員Gladys Liu廖嬋娥（右一）等人會面交流。圖／新北市府提供

邁阿密 歐盟 人工智慧

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