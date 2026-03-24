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北市重陽敬老竟提早8個月發放共5000筆 議員批荒唐市府急補救

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（中）。記者胡經周／攝影

原本每年9月發放的重陽敬老金，竟爆出疑似發放作業系統異常，社會局已在1月中提前發給申請匯款帳戶的長者，北市議員林亮君砲轟市長蔣萬安市府行政失能、螺絲掉滿地，暴露市府內部控管機制完全失靈。

北市社會局表示，因發放平台系統功能異常，導致今年1月14日提前將約5000餘筆禮金，匯入已登記匯款帳戶的長者。針對此一作業疏失，已依契約規定向承辦廠商嚴正要求負擔相關損害賠償責任。

「荒唐！」林亮君說，重陽禮金發放失誤，導致公平性盡失，目前重陽禮金選擇匯款提領的民眾提早入帳，但對於選擇悠遊卡靠卡或領取現金的長輩，卻仍要等到九月才能領到。同樣是敬老禮金，卻因為市府的低級錯誤造成『一市兩制』！？

​林也提到，差額補發作業導致社會局同仁業務暴增，因為提早誤發，導致九月以前從84歲跨入85歲的長輩，社會局基層同仁還得面臨補發差額的行政成本。這種因為失誤而衍生出的額外業務量，加重基層公務員負擔。

林說，社會局現在把問題推給系統異常，根本是在推卸責任。每年重陽禮金的發放，金額龐大、作業繁複，社會局應有一套基本的作業程序及檢核流程，怎麼會通通都推給廠商？

林亮君要求市府應檢討內部作業流程，並釐清相關人員疏失，並針對所有因為這個低級失誤，導致基層公務員工作量暴增而衍生的加班，市府必須依法給予足額的加班費或補休。蔣萬安更應對此向台北市的長輩致歉！

北市社會局回應，為簡政便民並降低長者疑慮與不安，社會局將自115年3月23日起，陸續寄發通知函至已收到款項之長者戶籍地址，說明該筆款項即為115年重陽敬老禮金，並提供查證管道，協助民眾確認訊息真偽；同時亦請第一線民政人員主動協助說明。

社會局也設置專線並提供線上即時查詢平台，民眾如有疑問，可撥打1999轉接「重陽禮金提前發放專線」，或至社會局官網查詢。對於此次事件造成部分長者困擾，社會局再次表達歉意，並強調未來將持續檢討與精進發放流程，以減少擾民、提升服務品質為首要目標。

依北市重陽敬老禮金發放自治條例規定，禮金發放方式包括金融機構匯款、敬老卡靠卡領取及定點發放等多元管道，並於每年重陽節前完成發放。禮金金額依資格分為1500元、3000元及1萬元三種級距，114年受惠長者約57萬餘人。

作業系統 北市 基層公務員

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