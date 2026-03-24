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「機車瀑布」流量曝...地方促蔣萬安塞納河計畫增越堤道卡關

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
里長沈春華及周邊民眾盼淡水河改造，在捷運大橋頭站附近增行人、自行車等通行的越堤坡道。先前市府評估寬度恐不足，地方質疑，市府以台北橋機車流量過高，拿進城「機車瀑布」為藉口。聯合報系資料照
里長沈春華及周邊民眾盼淡水河改造，在捷運大橋頭站附近增行人、自行車等通行的越堤坡道。先前市府評估寬度恐不足，地方質疑，市府以台北橋機車流量過高，拿進城「機車瀑布」為藉口。聯合報系資料照

北市長蔣萬安斥資18億推「台北塞納河計畫」要改造淡水河成世界級水岸，里長沈春華及周邊民眾盼淡水河改造，在捷運大橋頭站附近增行人、自行車等通行的越堤坡道。先前市府評估寬度恐不足，地方質疑，市府以台北橋機車流量過高，拿進城「機車瀑布」為藉口。

對於里長與地方的建議，北市交工處提出困難之處，是在於地方提出的規畫需要在台北橋機車道旁增行人步道可從堤外走到平面道路，不過現場發現寬度至少需要一點二或一點五米，現地會勘寬度不足恐吃到車道寬度，還需要後續評估。

民進黨市議員參選人朱政騏表示，目前周邊跨堤設施十分缺乏，長期靠淡五號水門（民生西路底）單一出入口，造成周邊交通壅塞，北市府花18億打造跨堤平台，在最南端的玉泉、最北端的迪化汙水廠，完全沒考慮既有堤內都市活動人潮最多的迪化街、延三夜市、大橋頭捷運站，呼籲市府應優先在捷運大橋頭站區附近，設置可供行人、輪椅、嬰兒車及自行車便利通行的越堤坡道。

「關在籠子裡面的塞納河，還是塞納河嗎？」朱政騏提到，北市政將在大橋頭周邊召開「台北橋引橋（台北端）增設無障礙設施工程地區說明會」，但新工處所提規畫，迴避問題核心，市府各單位「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，面對在地里長民眾的提議只是搪塞推責。里民要的是有經濟價值、觀光價值，同時可以紓解民生西路交通壅塞的跨堤設施。

朱說，市府後續由工務局責成新工處在大橋頭環河北路邊興建電梯，但地方心心念念的越堤道，始終落空。事實上，大橋頭站一號出口外就有台北橋延平匝道的現成空間可供利用，如果完成，台北橋東側樓梯還可以拆除，民權西路（迪化街二段至環河北路二段）路面還可以拓寬。但北市府以台北橋機車流量過高，拿進城方向的「機車瀑布」作為搪塞的藉口。

他認為，台北橋進城引道的回堵，應是號誌化路口時相的必然結果，進城側長時間空間被作為停等號誌使用，自然會將引橋寬度「用好用滿」。拿匝道出口比匝道入口簡直是「馮京當馬涼」。他也拿出數據，表示交工處2018年的橋樑晨峰（07-09）進城機車車流為2萬5605輛，平攤到下班時間，更是不可能百分百集中在17到19時。

根據市府2018年的跨雙北橋梁機車流量分析，台北橋進城晨峰流量高達2萬5605輛次、比第二名的華江橋1萬1488輛次高出一倍。忠孝、中興、永福、中正則為一萬輛次左右。

對於里長與地方的建議，北市交工處提出困難之處，是在於地方提出的規畫需要在台北橋機車道旁增行人步道可從堤外走到平面道路，不過現場發現寬度至少需要一點二或一點五米，現地會勘寬度不足恐吃到車道寬度，還需要後續評估。

沈春華 機車

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