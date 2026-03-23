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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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學者：獨居不等於弱勢 要學會面對孤獨

聯合報／ 記者張策／新北報導

活到八、九十歲成常態，如何不被孤獨與失落拖垮，心理韌性成為影響健康的新關鍵能力，須提早準備。關於學老這一課，專家說，每個人都要學會面對孤獨的能力。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑說，隨著長壽化與家庭結構改變，獨居逐漸成社會常態。他指出，不婚不育、家庭支持減弱，及長者自主意識提升，獨居同時存在主動選擇與被動形成兩種樣態，未來獨居只會愈來愈多。

他強調，獨居不必然是弱勢，不應以「是否獨居」作唯一判斷，應依健康狀況、經濟條件、家庭支持與心理狀態等分類，將有限資源集中於真正高風險族群。

曾敏傑提醒，都市居住型態日益封閉，加上失能、失智與高齡等因素交織，「孤獨死」風險逐年升高，應建立更明確評估指標與分類機制，透過社區、家庭與專業體系合作，掌握需要長期追蹤與介入對象。

台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，獨居長者未必有經濟困難，但普遍面臨照護與生活支持不足問題。送餐服務可提升營養與生活便利性，訪查與緊急救援機制有助降低突發狀況風險，獨居最大問題在於沒人即時發現異常，建立基本支持系統是必要的。

對於高齡社會的長遠因應，兩人皆強調「學老」重要性。曾敏傑認為，應培養面對孤獨的能力，提早建立社會連結與生活安排。詹鼎正說，老化是必經歷程，應從中壯年開始準備，包括身體健康、心理調適、財務規畫與生活型態調整等，準備愈早愈好。

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