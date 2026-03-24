強化訪視…新北長者82萬 列冊獨老不到萬人

行政院拍板擴大推獨居老人服務計畫，強化獨居長者訪查、緊急救援補助對象，及新增送餐服務與依需求分級服務，新北長者達八十二萬人，列冊獨老九七七四人，列冊率偏低，民代憂非典型獨老未被納入，如何找出服務黑數是重點。社會局表示，配合中央政策期程，預計四月中下旬啟動全市普查，結合區公所與民間社福團體力量，依風險分級提供相應服務，強化在地關懷與安全網。

社會局指出，新北持續推動獨居長者關懷服務計畫，依長者需求進行高、中、低風險分級，提供不同服務頻率與資源，並整合長照及區公所資源，針對經濟弱勢且無法自理餐食的獨居長者提供送餐，同時納緊急救援體系。

部分長者會拒絕訪視，原因包括自認生活可自理、具行動能力，或重視隱私，也有長者擔心遇詐騙或生活干擾，不願列冊與訪查。社會局說，將配合中央政策期程，強化訪視普查、需求評估與服務銜接，落實在地安老。

議員江怡臻指出，行政院擴大獨居老人服務計畫，是因應「孤獨死」風險重要一步，現行列冊多仰賴長者主動申請或外界通報，部分重視尊嚴或不願與政府接觸的長者，往往被排除在系統外，形成「無助黑數」；緊急救援補助多限於低收或中低收入戶，對邊緣戶或「窮得只剩房」的獨居者而言門檻偏高。建議安排里幹事優先訪視，精準找出潛在黑數，也導入科技照護，鼓勵超商及外送平台加入通報體系。

議員彭佳芸說，中央規畫結合全國五千處社區照顧關懷據點推動訪視與送餐，新北據點設置率百分之四十四點○九，低於全國平均百分之五十三。獨老訪查作業現行仰賴戶籍資料與基層通報機制有盲點，非典型獨老如子女設籍同戶實際未同住，或雙老相依卻無力互相照顧，這類恐未被納入社安網，須強化跨體系預警機制，危機發生前即主動介入。