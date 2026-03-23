快訊

看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

教師行政獎金加碼 北市4千人受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七縣市今年一月起陸續宣布加碼，加碼金卻被中央卡關，地方憂師資缺額加劇。北市教育局表示，已修訂行政獎金加發要點，預計下月底完成法規訂定，受益人數逾四千人。

教育部去年底增設教師行政獎金，台北市、桃園市等縣市宣布加碼，北市在教育部行政工作獎金基準上再加發一千至三千元，函送教育部後，中央建議縣市應改依現有公務人員激勵措施辦理，導致地方為此必須另修辦法，加碼案卡關。

教育局估算，加發政策受惠校長及兼任行政教師有四千三百一十三人，每年所需經費為九千兩百七十二萬元，將依「公務人員激勵辦法」訂定行政獎金加發要點，核發標準維持原本加發額度，將盡速邀集校長協會、教師會辦研討會議，凝聚共識，預計下月底前完成法規訂定，並溯及去年九月起算發放。

有老師認為，北市物價高，加上家長較關心孩子學習狀況，老師工作壓力大，在既有獎金上加碼，是對老師的實質照顧，也能激勵士氣，盼教育局能盡快修訂發放。

教師 教育局 獎金 北市

延伸閱讀

教師行政獎金地方加碼卡關 桃園教師會批教育部「技術性閃躲」

兩頭燒！教師兼行政壓力大 南投縣宣布8月起中小學行政人力擴編

行政工作獎金僅7縣市跟進 教師待遇不如免費午餐

制度卡關 教師行政獎金加碼 中央有意見

相關新聞

擴大試辦 北市設休憩據點 助教師紓壓

防教師脫北潮，北市府今年起擴大「教師專業發展空間二點○」補助，將投入五千萬元預算，每校補助從九十萬調高為最多一百四十五萬，預計三十至五十校受惠，將閒置空間活化為教師專屬休憩據點。

教師行政獎金加碼 北市4千人受惠

教育部去年底增設教師「行政工作獎金」，台北市等七縣市今年一月起陸續宣布加碼，加碼金卻被中央卡關，地方憂師資缺額加劇。北市教育局表示，已修訂行政獎金加發要點，預計下月底完成法規訂定，受益人數逾四千人。

學者：獨居不等於弱勢 要學會面對孤獨

活到八、九十歲成常態，如何不被孤獨與失落拖垮，心理韌性成為影響健康的新關鍵能力，須提早準備。關於學老這一課，專家說，每個人都要學會面對孤獨的能力。

綠誰選北市長 吳思瑤：鄭麗君首選

民進黨台北市長人選卡關，民進黨秘書長徐國勇昨邀台北市黨公職，傾聽基層意見。據悉，會中確立人選愈快底定愈好、行政院副院長鄭麗君是第一人選。民進黨發言人吳崢說，「關於提名人選選項又收斂一些，相信很快會有結果」。

靈鷲山福城開館特展獲頒國際金獎 轉化東方靈性精神思維讓世界看見台灣

位在新北市貢寮區福隆的靈鷲山福城，開館特展「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」，獲得2026美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。靈鷲山今天說，透過展覽、教育與公共溝通形式，宣揚生態即靈性理念特展，助台灣走向國際舞台，讓世界看見台灣。

汐止遠雄廣場4樓「史瓦帝尼文化節」開幕 里仁引進史國商品助生態永續

里仁事業公司在新北市汐止遠雄廣場4樓舉辦的「史瓦帝尼文化節」今天開幕，希望國人透過日常消費，跨國支持非洲女力賦權與生態永續。外交部長林佳龍出席時說，將在史國推展「榮邦計畫」，推動台史經貿互利共榮與永續發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。