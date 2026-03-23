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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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擴大試辦 北市設休憩據點 助教師紓壓

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安昨到松山高中視察「教師專業發展空間二點○」規畫，體驗現場教師休憩設施。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安昨到松山高中視察「教師專業發展空間二點○」規畫，體驗現場教師休憩設施。記者胡經周／攝影

教師脫北潮，北市府今年起擴大「教師專業發展空間二點○」補助，將投入五千萬元預算，每校補助從九十萬調高為最多一百四十五萬，預計三十至五十校受惠，將閒置空間活化為教師專屬休憩據點。

台北市教師會組織部主任葉青芪說，這項福利能振奮教師士氣，教育局透過提升軟硬體，讓老師能舒緩壓力，也可以看出政府對老師的照顧，不只有心理諮商，也透過「環境改善」來達成實質減壓。

市長蔣萬安昨開箱改造後的松山高中「松風閣」時表示，自己平常在家「一個打三個」就快崩潰，難以想像校園現場，老師長時間面對二十、三十個來自不同家庭學生，希望盡可能給第一線老師支持與紓壓。

北市府去年起推動「教師專業發展空間二點○」，改造現有空閒教室，將燈光、設備調整搭配按摩椅、沙發等設施，讓老師有放鬆空間，去年選定十六所示範學校，成效不錯，教育局今年擴大試辦，預計補助三十至五十校，每校依教職員數及空間規模，補助提高至一百至一百四十五萬元。

教育局長湯志民說，去年試辦的學校空間，平均每周使用率達八成，顯示教師對在校休憩空間有高度需求，今年度預計投入五千萬元，並要求「教師紓壓時間」平均每周須占日間課程總節數百分之五十以上，確保教師於空堂時間，能充分運用空間、放鬆身心。

教育局表示，除持續優化環境，建構完善支持系統，北市府今年初也發布教育三箭，包含導師全面減少一節課、提高導師費；全面充實並增加學校專責行政人力、調高教師兼任行政工作獎金；增加教師心理諮商時數與次數等，讓任教環境更友善。

湯志民 松山高中 心理諮商 北市 蔣萬安 教師

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