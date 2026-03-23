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靈鷲山福城開館特展獲頒國際金獎 轉化東方靈性精神思維讓世界看見台灣

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山福城獲獎特展，將深邃佛法轉化為沉浸式藝術的卓越設計，讓世界看見台灣。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山福城獲獎特展，將深邃佛法轉化為沉浸式藝術的卓越設計，讓世界看見台灣。圖／靈鷲山佛教教團提供

位在新北市貢寮區福隆的靈鷲山福城，開館特展「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」，獲得2026美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。靈鷲山今天說，透過展覽、教育與公共溝通形式，宣揚生態即靈性理念特展，助台灣走向國際舞台，讓世界看見台灣。

靈鷲山表示，美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）是美國主辦的國際創意獎項，由國際獎項協會 （IAA）籌辦，長期關注設計、廣告、數位媒體、品牌與體驗創新等領域，具有一定國際能見度。

靈鷲山福城去年6月開館時，與靈鷲山生態即靈性社會發展中心、昀禾創藝，共同策畫特展，將深邃佛法轉化為沉浸式藝術的卓越設計，獲頒今年美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。福城表示，這份榮耀屬於共同成就展覽的人，也屬於走進展場為地球多停留片刻的每一個人。

靈鷲山指出，福城是幸福之城，山海間的祈福之境，也是靈鷲山的新地標。得獎特展是以靈鷲山長年倡議的「生態即靈性」為核心，透過沉浸式影像、空間敘事與互動設計，引導觀者從宇宙、自然與生命的關係出發，重新思考人在當代生態危機中的位置與責任。

靈鷲山說，外界多半認為宗教展覽是文物、歷史與儀式，福城嘗試將抽象的靈性思想轉化為可進入、可感受、可參與的展覽體驗。這資獲獎代表來自東方的「生態即靈性」精神思維，能夠轉化讓世界看得懂，展現台灣在文化策展與精神性內容轉譯的能量。

靈鷲山介紹特展內容，從展覽入口、星辰互動的宇宙視角，透過AR科技與互動投影與靈性相遇。時空走廊腳下是隨風搖曳的數位投影，彷彿將靈鷲山整座森林的呼吸，搬進了福城的現代空間。時空流轉的繪本敘事氛圍，沉浸式劇場對地球傷痕的凝視，最終回到「為地球許願」的行動邀請，帶領參觀者走入世界、生命與內在靈性覺醒的深度對話與旅程。

靈鷲山邀請民眾走入福城獲獎的特展藝術殿堂，在光影流轉間，找回那份與大地共振的純粹感動。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山邀請民眾走入福城獲獎的特展藝術殿堂，在光影流轉間，找回那份與大地共振的純粹感動。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山福城開館特展的時空走廊，腳下是隨風搖曳的數位投影，彷彿將靈鷲山整座森林的呼吸，搬進了福城的現代空間。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山福城開館特展的時空走廊，腳下是隨風搖曳的數位投影，彷彿將靈鷲山整座森林的呼吸，搬進了福城的現代空間。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山福城「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」特展，獲頒2026美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山福城「生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇」特展，獲頒2026美國繆思創意獎展覽體驗類金獎。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山福城開館特展，透過沉浸式的各種體驗，開啟參觀者佛法奇幻旅程。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山福城開館特展，透過沉浸式的各種體驗，開啟參觀者佛法奇幻旅程。圖／靈鷲山佛教教團提供

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