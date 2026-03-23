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汐止遠雄廣場4樓「史瓦帝尼文化節」開幕 里仁引進史國商品助生態永續

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
外交部長林佳龍（左六）今天出席「史瓦帝尼文化節」開幕儀式時，與史瓦帝尼王國大使館一等秘書艾比格爾．批特絲（右六）及史國在台留學生合影。圖／外交部提供
外交部長林佳龍（左六）今天出席「史瓦帝尼文化節」開幕儀式時，與史瓦帝尼王國大使館一等秘書艾比格爾．批特絲（右六）及史國在台留學生合影。圖／外交部提供

里仁事業公司在新北市汐止遠雄廣場4樓舉辦的「史瓦帝尼文化節」今天開幕，希望國人透過日常消費，跨國支持非洲女力賦權與生態永續。外交部長林佳龍出席時說，將在史國推展「榮邦計畫」，推動台史經貿互利共榮與永續發展。

里仁公司表示，里仁長期深耕台灣本土永續農業，這次將觸角延伸至非洲，因為在史瓦帝尼看見同樣珍貴的價值。希望透過在地社會企業，創造穩定工作，翻轉偏鄉婦女與家庭命運；友善土地與再生農法，落實環境永續。

汐止遠雄廣場3月推出以「永續好生活」為主題的ESG系列活動，「永續e存摺」3月1日至6月30日登場，邀請民眾透過參與綠色行動累積App徽章任務集章，將永續理念轉化為日常生活的一部分。集滿指定章數即可兌換環保好禮，鼓勵消費者從生活小事開始實踐綠色行動。

遠雄廣場也與里仁合辦「共好 Green 永續行動樹」活動，在1F創意廊道打造互動式永續裝置，邀請民眾寫下自己的綠生活目標，如自備環保杯、減少塑膠袋使用或以步行取代短程交通等，將對環境的承諾化為一片片葉子掛上行動樹。

林佳龍出席史瓦帝尼文化節開幕儀式時說，里仁公司去年7月參加外交部籌組的史瓦帝尼王國產業考察團後，隨即引進多項史國特色商品。他也感謝里仁響應「榮邦計畫」，在中華民國全國工業總會、國際經濟合作協會與大肚山產業創新基金會等公協會支持下，已有12家企業響應。

林佳龍表示，史瓦帝尼文化節是民間企業具體響應國家「榮邦計畫」的典範，外交部將推動八大旗艦計畫，統合國內技術、資金與人才，透過以大帶小、公私協力、軟硬（體）兼施、內外循環策略，擴大與友邦經貿繁榮的加乘效益。

外交部長林佳龍（左六）今天與里仁公司及出席貴賓共同啟動「史瓦帝尼文化節」開幕儀式。圖／外交部提供
外交部長林佳龍（左六）今天與里仁公司及出席貴賓共同啟動「史瓦帝尼文化節」開幕儀式。圖／外交部提供

史瓦帝尼 社會企業 外交部

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