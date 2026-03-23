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淡水區真理牛津講座登場 吳志中談國際外交與馬偕精神

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
講座結束眾人一同徒步前往馬偕博士當年上岸之處，進行巡禮活動，向154年前遠渡重洋來到臺灣的馬偕博士致上最高敬意。圖／紅樹林有線電視提供
講座結束眾人一同徒步前往馬偕博士當年上岸之處，進行巡禮活動，向154年前遠渡重洋來到臺灣的馬偕博士致上最高敬意。圖／紅樹林有線電視提供

為了緬懷馬偕博士對臺灣近代教育與社會發展的深遠影響，真理大學特別於校內國際會議廳舉辦「真理牛津講座」，邀請學校第17屆傑出校友、現任中華民國外交部政務次長吳志中博士蒞校演講，透過歷史與當代國際局勢的對話，帶領師生與校友共同思考臺灣在全球中的角色與責任。

吳次長分享，他在擔任駐法國大使期間，始終以「讓臺灣被世界看見」為使命，因此格外珍惜每一次向國際友人介紹臺灣的機會。無論是來訪貴賓或國際媒體，他都會把握時間深入交流、促膝長談，透過文化、科技與民主價值的分享，讓更多人理解臺灣。

講座結束後，吳次長與與會貴賓一同徒步前往馬偕博士當年上岸之處，進行巡禮活動，向154年前遠渡重洋來到臺灣的馬偕博士致上最高敬意。真理大學校長李宜芳表示，馬偕博士在臺期間留下大量珍貴的日記手稿，詳細記錄其在臺宣教、醫療服務與日常生活的點滴，具有極高的歷史與文化價值。

目前這些日記手稿收藏於真理大學校園內的理學堂，成為研究臺灣近代史的重要史料。校方透過校史館妥善保存與整理，並開放民眾預約導覽，期望讓更多人能透過第一手史料，了解馬偕博士在臺灣的足跡與貢獻。

真理大學表示，馬偕博士所開創的教育與服務精神，已深深融入學校的辦學理念。透過舉辦「真理牛津講座」，不僅希望延續馬偕精神，也期望藉由邀請各界傑出人士分享經驗，拓展學生的國際視野與公共關懷。未來學校也將持續推動相關學術與文化活動，讓更多人認識這段影響深遠的歷史。

真理大學 吳志中 講座

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