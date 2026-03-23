華山汐止站20週年慶 伴老寶貝「芋」見幸福

華山基金會汐止愛心天使站深耕在地20週年，為了紀念這深具意義的日子，特別在香帥蛋糕觀光工廠舉辦「『芋』見幸福·感恩茶會」，邀請華山長輩、還有義工齊聚一堂製作芋頭蛋糕，並且一起唱生日快樂歌，在濃郁的香氣中傳遞幸福，當天汐止區長林慶豐也和長輩一起合唱生日快樂歌同樂。

汐止華山基金會站長趙尹縈表示，華山基金會汐止1愛心天使站自民國95年成立以來，秉持著「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」的理念，至今已深耕在地20週年，今年特別攜手香帥蛋糕，在他們的產業文化館-芋製所，舉辦活動，帶著長輩體驗手作芋頭蛋糕。

汐止區長林慶豐提到，很高興來參加華山基金會汐止站20週年的活動，選在香帥蛋糕觀光工廠，一起體驗手作蛋糕，特別要感謝華山基金會服務在地的長輩，目前汐止區人口已經突破21萬，長者已經到4萬多人，所以，65歲以上長輩的比例已經將近20%，也就是每5個人當中，就有一位65歲以上的長輩，期盼除了公部門之外，也感謝華山等相關的社福機構，一起關懷社區長者。

見證華山在地深耕服務20年，活動當天，邀請20位老寶貝，一起來探索在地好滋味-香帥蛋糕的製作過程與發展，並且安排手作體驗，義工帶著長輩一起做芋泥推筒蛋糕，一層海綿蛋糕、一層芋泥餡，層層堆疊出豐富的口感與幸福滋味，長輩說很新奇又好玩，尤其自己也很喜歡吃香帥的芋泥蛋糕。