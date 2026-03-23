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淡水地政行動服務 辦理繼承登記保障市民權益

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水地政事務所將地政服務帶到民眾身邊，讓市民在祭祖之餘，也能即時了解相關法規與辦理流程。圖／紅樹林有線電視提供
淡水地政事務所將地政服務帶到民眾身邊，讓市民在祭祖之餘，也能即時了解相關法規與辦理流程。圖／紅樹林有線電視提供

清明節將近，為方便民眾在掃墓期間就近諮詢地政相關業務，新北市淡水地政事務所在淡水區第一公園化公墓設置「地政行動服務隊」，由專人現場提供不動產繼承登記及地籍清理等業務諮詢服務，吸引不少市民到場詢問。

淡水地政事務所表示，此次行動服務特別結合清明祭祖時機，主動深入地方設攤服務，透過「行動服務專車」將地政服務帶到民眾身邊，讓市民在祭祖之餘，也能即時了解相關法規與辦理流程，展現地政機關貼近民意、積極服務的用心。

新北市淡水地政事務所登記課課長黃麟雅指出，淡水地政所轄區今年度逾期未辦理繼承登記之案件，計有土地1,506筆、建物62棟，依規定將於今年4月至6月底進行公告。若民眾於公告期間內仍未完成繼承登記，相關不動產將被列冊管理長達15年，期滿仍未辦理者，將移請國有財產署辦理公開標售，影響權益甚鉅。

淡水地政事務所提醒民眾，繼承登記攸關財產權益，務必儘早辦理，以免因延誤而造成不必要的損失。如對地政業務有任何疑問，歡迎洽詢淡水地政事務所，由專人提供協助與說明，確保自身權益不受影響。

淡水

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