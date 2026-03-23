汐止在地企業兒童節送暖 家扶童歡喜收藍牙耳機

再一個多禮拜就是兒童節，今(23)日觀天下有線電視公司再度攜手精華光學公司，準備兒童節禮物送給汐止家扶中心的孩子，這次捐贈的是小米藍牙耳機，希望讓孩子們數位學習能夠更方便，拿到兒童節禮物，小朋友好開心。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，很開心今天來到基隆家扶中心汐止服務處，在兒童節前夕，準備了一些禮物贈送給家扶中心的小朋友，家扶中心長期照顧地方弱勢孩子，很感謝這些社工長期的用心與努力，代表觀天下有線電視回饋地方送兒童禮支持，也希望能拋磚引玉，企業一起共襄盛舉，也祝小朋友兒童節快樂。

趕在兒童節前夕，將愛心送到汐止家扶中心，今年一樣在事前先詢問社工孩子們喜歡什麼，因為科技時代，孩子們都要數位學習，所以決定了藍牙耳機這份禮物，今天在汐止家扶舉辦的捐贈儀式上，包括在地企業、還有家長也帶著孩子們來，現場收到兒童節禮物，小朋友直說特別喜歡，很感謝捐贈者送這麼棒的耳機，因為自已很喜歡聽音樂，有了藍牙耳機就可以讓沈浸在音樂的世界中。

基隆家扶中心主任黃詩文表示，很感謝觀天下有線電視與精華光學合力捐贈基隆家扶兒童節禮物，今天送的兒童節禮物是小米耳機，這對家扶孩子來講非常重要，因為現在很多時候都要線上學習，透過手機的話，可以輕鬆學習也把握時間，全神貫注在學業上，很感謝2家在地企業愛心捐贈，一起幫助孩子，陪伴他們度過一個有意義的兒童節。