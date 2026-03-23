瑞芳區吉安里環境營造成果亮眼 十年五星認證肯定
新北市瑞芳區吉安里今(23)日辦理里環境認證考核，展現長年深耕環境整潔與社區營造的成果。吉安里已連續十多年榮獲五星認證，表現亮眼，成為地方推動環境品質提升的典範之一。
吉安里長期致力於環境維護與綠美化工作，在里長謝永昌的帶領下，結合社區居民與志工力量，共同投入整理與改善。過去被視為髒亂的角落，如今已逐步轉變為綠意盎然、整潔有序的公共空間，不僅提升居住品質，也凝聚了社區向心力。
考核過程中，里長對於里內各項環境改善成果與規劃如數家珍，詳細說明每一處改造歷程與維護機制，獲得評審委員一致肯定。評審團對吉安里能夠長期維持高標準的環境品質，並持續推動創新作為，表達高度讚賞。
瑞芳區長楊勝閔也特別到場關心並給予支持，對吉安里長年用心經營表示肯定。區長楊勝閔指出，里長與居民共同努力，讓社區環境持續優化，成果有目共睹，也期盼未來能持續帶動更多里別共同提升，打造更優質宜居的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。