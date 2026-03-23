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瑞芳區吉安里環境營造成果亮眼 十年五星認證肯定

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
里長對於里內各項環境改善成果與規劃如數家珍，詳細說明每一處改造歷程與維護機制，獲得評審委員一致肯定。圖／觀天下有線電視提供
里長對於里內各項環境改善成果與規劃如數家珍，詳細說明每一處改造歷程與維護機制，獲得評審委員一致肯定。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區吉安里今(23)日辦理里環境認證考核，展現長年深耕環境整潔與社區營造的成果。吉安里已連續十多年榮獲五星認證，表現亮眼，成為地方推動環境品質提升的典範之一。

吉安里長期致力於環境維護與綠美化工作，在里長謝永昌的帶領下，結合社區居民與志工力量，共同投入整理與改善。過去被視為髒亂的角落，如今已逐步轉變為綠意盎然、整潔有序的公共空間，不僅提升居住品質，也凝聚了社區向心力。

考核過程中，里長對於里內各項環境改善成果與規劃如數家珍，詳細說明每一處改造歷程與維護機制，獲得評審委員一致肯定。評審團對吉安里能夠長期維持高標準的環境品質，並持續推動創新作為，表達高度讚賞。

瑞芳區長楊勝閔也特別到場關心並給予支持，對吉安里長年用心經營表示肯定。區長楊勝閔指出，里長與居民共同努力，讓社區環境持續優化，成果有目共睹，也期盼未來能持續帶動更多里別共同提升，打造更優質宜居的生活環境。

瑞芳

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