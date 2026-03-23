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新北最萌小英雄化身「小小清潔隊員」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

每當街頭響起熟悉的《少女的祈禱》，總能見到清潔隊員辛勤穿梭的身影，為推廣環境教育從小扎根，新北市環保局特別舉辦「2026小小清潔隊員體驗營」，於3月7日至21日的周六辦理6場次體驗活動，共吸引120位4至6歲的小朋友化身「迷你版環保英雄」，透過沉浸式職人體驗，深入了解城市清潔的日常與專業，讓環保意識在歡笑聲中實踐向下扎根。

環保局表示，本次活動一開放報名即告秒殺，家長與孩子對環境體驗都充滿高度期待，有別於傳統的單向宣導，活動特別強調「職人精神」的深度體驗，孩子們不僅近距離觀察並搭乘垃圾車，更穿上清潔隊員專業制服，親手挑戰資源回收分類、清除違規小廣告及水溝清淤作業。

在實作過程中，孩子們展現了極高的學習熱忱，一位5歲的小隊員在坐上垃圾車駕駛座時興奮表示：「以前覺得垃圾車會吃東西很神祕，今天才知道它肚子真的好大！」許多陪同家長也熱烈回饋活動心得，認為將日常清潔工作轉化為專業職人體驗，不僅讓孩子對清潔隊員產生認同與尊重，更有效提升孩子在生活中落實垃圾分類的自發性。

活動亮點之一為結合Kahoot!數位互動競賽，將資源回收知識轉化為刺激的搶答遊戲，現場氣氛在問答環節達到最高潮，不僅孩子投入，連家長也一同參與。家長表示：「以前只知道寶特瓶要回收，今天才知道塑膠回收其實分很多種類，連瓶蓋回收都有學問，這場體驗營根本是幫家長重新上了一課！」此外，活動結合循環經濟概念，帶領孩子進行「永續環保小盆栽DIY」，利用回收的廢棄飲料杯製作小盆栽，讓孩子親手實踐廢棄物再利用。

環保局指出，雖然活動已圓滿畫下句點，但環保教育的影響力將持續延伸，今年特別設計「家庭延伸挑戰卡」，將垃圾分類與環保任務帶回家庭，鼓勵孩子與父母共同落實，讓綠色生活成為日常習慣。環保局未來將持續推動親子共學的全齡化環境教育，讓環保種子從孩童時期萌芽，並由家庭擴散至社區，透過這群「小小環保英雄」的純真行動，共同守護新北市的永續未來。

聚傳媒

環保 垃圾分類 資源回收

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