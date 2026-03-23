新北永和大陳年糕70年守住家鄉味 都更擬7月搬遷

新北永和周家大陳年糕經營70年，不僅是當地人過節必備菜餚，也是大陳人的情感寄託。隨都更案推進預計7月遷至附近新址，老闆掛保證會繼續營業，守住大陳人平淡卻獨特的家鄉味。

民國44年一江山戰役爆發，國軍失守，逾萬名浙江大陳島軍民撤退來台，政府在宜蘭、高雄、花蓮等地建立大陳新村安置義胞，其中新北永和的五和新村是目前全台最大的大陳聚落。

周家大陳年糕在當地開業約70年，大小木桶中不斷竄出熱煙、米香，軟白的年糕、鬆糕等著掀蓋，逢年過節小小的店面總擠滿排隊人潮，許多餐廳也都指定跟他們叫貨。

店家第三代、永成里長周國良回憶，他從小看著家人忙進忙出，早年父親在台北工專（現台北科技大學）上班，傍晚下班回到家中繼續做年糕至半夜，隔天早上用扁擔將年糕挑到萬華，再坐火車到北投販賣。嬌小的母親當時也推著厚重石磨壓米漿，即便現已高齡90歲，每天仍在店內坐鎮幫忙。

身為家中么子，周國良原要跟隨兄長腳步簽下志願役，「但看見父親年邁背影，很不捨他做這麼累」，因此退伍後決定回到家中幫忙，也當上里長服務社區。

周國良說，大陳島是海島物資匱乏，且早年保存技術不佳，大米易發霉，因此居民會做成年糕延長保存期限。除了年糕之外，居民也會把鰻魚剖開，以東北季風風乾，用蒸的或切成絲，這些都是大陳人獨有的記憶味道。

周國良提到，很多大陳長輩以前在軍隊食堂裡做飯，被灌輸「自己不敢吃的東西，就不能給別人吃」，從爺爺那一代就堅持所有東西都要自製，米要自己磨、不能用現成的粉，紅豆也要自己煮，因此多年來他們始終能遠離毒澱粉等食安風暴，未受波及，「現在看來老一輩的堅持非常正確」。

談起大陳新村，周國良不斷強調「這些都是沒有血緣的親戚」。大陳人歷經戰爭洗禮、離鄉背井到台灣落地生根，發展出一種特別的凝聚力。這裡「很三八也很緊密」，左鄰右舍互相串門子、幫忙收快遞，也常分送咖啡點心。

周國良說，有些客人從小跟著爺爺奶奶來這裡辦年貨，長輩去世後，這些孩孫仍會固定來光顧，透過年糕重溫回憶，「這東西看起來平淡，但對於一些人而言蘊含深刻的情感連結」。

採訪當天客人不斷上門，2名常客特地拖著行李箱來「裝貨」。王小姐、陸小姐都是大陳人，已在周家買了十幾年，她們說，以前母親過節時都會做年糕，母親過世後就會來這買個家鄉味，「其他地方買不到」。

周家年糕店面位於大陳社區都更案單元7範圍，預計今年7月陸續搬遷到旁邊的保安路。周國良說，其實這生意以經濟效益來講根本不划算，但時間久了也漸漸揉出一種使命，「你要說捨棄不做，很難啊」。未來能做多少算多少，穩穩地守住年糕帶給大陳人的回憶。