獨老服務將擴大上路 新北議員籲強化發現黑數並補強人力

行政院拍板擴大推動獨居老人服務計畫，擴大獨居長者訪查、緊急救援補助對象，及新增送餐服務與依需求分級服務，新北市長者人口高達82萬人，列冊獨居長者9774人，民代直言，比率偏低，如何找出服務黑數，並補足照顧體系是重點。新北市社會局表示，將配合中央政策期程，預計4月中下旬啟動全市普查作業，結合區公所與民間社福團體人力，並透過既有計畫依風險分級提供相應服務，強化在地關懷與安全網。

新北市社會局指出，新北市已推動獨居長者關懷服務計畫，依長者需求進行高、中、低風險分級，提供不同服務頻率與資源，並整合長照及區公所資源，針對經濟弱勢且無法自理餐食的獨居長者提供送餐服務，同時納入緊急救援體系。

社會局說，部分長者確實會拒絕訪視，依過往經驗，原因包括自認生活仍可自理、具行動能力，或重視個人隱私，另也有長者擔心遭遇詐騙或生活被干擾，因此不願接受列冊與訪查，將持續配合中央政策期程，強化訪視普查內容、需求評估與服務銜接，落實在地安老目標。

新北市議員江怡臻指出，行政院擴大獨居老人服務計畫，是因應高齡化社會孤獨死風險的重要一步，但現行照顧體系仍有提升空間，現行列冊多仰賴長者主動申請或外界通報，部分重視尊嚴或不願與政府接觸的長者，往往被排除在系統之外，形成「無助黑數」；緊急救援補助多限於低收或中低收入戶，對於邊緣戶或「窮得只剩房」的獨居長者而言門檻偏高。

她建議，政府應建立大數據通報網，整合台電、台水及瓦斯公司資料，若發現住戶用電或用水異常，即可自動警示，由里幹事優先訪視，以更精準找出潛在黑數；同時也可導入科技照護，鼓勵超商及外送平台加入通報體系。

新北市議員彭佳芸指出，長者人口3年內成長15%，第一線服務量能與通報機制面臨極大壓力，行政院編列62.5億元推動擴大計畫，可望補強新北市最不足之處，新北市過去已利用大數據建立高風險家庭風險計算機，未來可與中央獨老系統整合，發展跨體系預警機制，在危機發生前即主動介入。

她指出，中央規畫結合全國5000處社區照顧關懷據點推動訪視與送餐服務，但新北市據點設置率僅44.09%，低於全國平均53%，且為六都倒數第二，且「里里有銀髮俱樂部」仍偏向被動參與模式，恐成推動計畫的隱憂。

彭佳芸也說，中央多年來透過社會安全網補助地方聘用社工，但新北市聘用率長期為六都倒數，若無法補足人力，即使中央投入再多資源，地方執行仍可能面臨瓶頸，甚至出現補助款用不完而繳回的情況。