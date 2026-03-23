跟著香魚川路跑遊新店 串聯碧潭山水秘境打造水岸慢旅

每年吸引跑者與旅人參與的「新店香魚川路跑」，以新店溪曾盛產的指標魚種香魚為名，並依香魚洄游路線設計賽道，帶領民眾沿溪而行，串聯濛濛湖、梅花湖、燕子湖，以及碧潭、青潭、直潭、灣潭、塗潭等「3湖5潭」水岸景點與和美山步道，形成兼具生態與人文特色的新店旅遊動線。

新北市觀旅局指出，碧潭周邊的和美山登山步道為熱門親山路線之一，登山口位於碧潭吊橋旁，交通便利，步道全長約1公里，沿途生態豐富並設有休憩設施，適合親子與一般遊客輕鬆健行，可從不同角度欣賞碧潭水岸風光。

此外，碧潭渡渡口亦保留歷史風貌，在碧潭吊橋興建前，渡船曾是新店溪兩岸重要交通方式，全盛時期設有九處渡口，如今仍保留人力擺渡文化，遊客可搭乘渡船橫渡新店溪，體驗昔日水岸生活並欣賞沿岸景色。

沿新店溪上游行進，可遠眺造型特殊的直潭淨水場，該設施為大臺北地區重要民生用水來源之一，從金龍路往灣潭路方向可俯瞰其圓形配置景觀，外觀猶如地表上的唱盤，形成獨特視角。

新店山區保留了多處歷史與自然景點，包括建於1907年的小粗坑水力發電廠，為臺灣現役最古老的水力發電廠，紅磚建築與早期機具仍保留日治時期風貌，現已登錄為新北市歷史建築。另位於屈尺地區的濛濛湖，原為知名景點「濛濛谷」，因直潭壩完工後水位上升形成湖泊，湖面倒映山林，環境清幽，成為近郊休憩與拍照景點。

觀旅局表示，新店地區擁有豐富水岸地景與山林環境，從碧潭到屈尺串聯自然與人文資源，適合規劃半日或一日慢遊行程，邀請民眾跟著香魚川路跑的足跡，走進新店山水之間，體驗水岸慢旅魅力。

和美山登山步道鄰近碧潭，林蔭步道生態豐富，是欣賞碧潭水岸景致的熱門親山路。圖／新北市觀旅局提供

濛濛谷因直潭壩興建形成湖泊景觀，湖光山色交織，成為新店山區靜謐秘境。圖／新北市觀旅局提供