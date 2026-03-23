板橋河濱羊蹄甲盛開 粉色花海點亮大漢溪

春意漸濃，新北河濱公園迎來花季，其中沿大漢溪流域綻放的羊蹄甲花況正盛，粉色花朵點綴河岸，形成一條浪漫春日景致，吸引不少民眾前往踏青賞花。

新北市高灘處表示，羊蹄甲又名「香港蘭」或「洋紫荊」，屬豆科植物，花形優雅、色彩柔和，由5枚粉紅色花瓣組成，其中1枚帶有深紅色條紋，辨識度高。每年3月至5月為主要花期，盛開時滿樹粉紅，如雲霞般妝點河岸，目前江子翠河口景觀河濱公園及浮洲藝術河濱公園花況最佳，成為近期熱門賞花景點。

除賞花外，大漢溪河濱公園也擁有豐富自然生態與多元休憩空間。高灘處指出，華江、新海等人工濕地孕育多樣鳥類與野生動物，是觀察生態的好去處；民眾沿自行車道騎乘，行經新月橋，可欣賞橋梁倒映水面的景致，吸引許多攝影愛好者駐足拍照。

此外，浮洲藝術河濱公園內「羊咩咩的家」也深受親子喜愛，每日上午10時至10時30分及下午4時至4時30分開放免費餵食體驗，由牧羊人員提供牧草，成為親子互動熱門活動。

高灘處處長黃裕斌表示，春季氣候舒適，適合騎自行車、散步與戶外活動，河濱沿線花香四溢，景色宜人，邀請民眾把握羊蹄甲最佳觀賞時機，與親友共遊河濱，在春日暖陽與花海中留下美好回憶。