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三重、板橋圖書館將閉館重建 推「再見！再相見」活動留回憶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
板橋分館於4月1日至5月31日推出「板橋．續篇」系列活動，包括館史展「時光閱覽室」、文史走讀「尋找記憶的起點」、光影放映活動及回憶留言牆。圖／新北市立書館提供
板橋分館於4月1日至5月31日推出「板橋．續篇」系列活動，包括館史展「時光閱覽室」、文史走讀「尋找記憶的起點」、光影放映活動及回憶留言牆。圖／新北市立書館提供

為提供市民更優質的閱讀環境，新北市立圖書館三重分館與板橋分館將於6月起閉館，7月啟動拆除重建工程，未來將以全新樣貌與民眾見面。館方特別推出「再見！再相見」系列活動，邀請讀者在舊館「畢業」前留下回憶，向陪伴多年的閱讀空間道別。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，未來三重將興建新北市圖第二總館，預計120年完工，打造結合知識、科技與生活的閱讀地標；已有48年歷史的板橋分館，則將轉型為「全齡社福大樓」，預計118年完工，透過空間共構整合社會教育與社會福利，提供更完善服務。她指出，市長侯友宜上任以來持續推動文教建設，透過新建與優化圖書館空間，提升市民閱讀品質。

館方說明，三重與板橋分館因鄰近學校，為避免影響學生學習，將於6月全面閉館，7月進行拆除工程。閉館期間，民眾可改利用三重區及板橋區其他圖書服務據點借閱書籍。

為紀錄圖書館與在地居民數十年的情感連結，館方規劃「再見！再相見」系列活動。3月底起推出「我與圖書館的回憶」徵畫活動，邀請民眾描繪圖書館建築、閱讀角落或心中理想新館，即日起徵件至4月9日止；三重分館也將於4月11日舉辦「再見中正堂」寫生比賽，邀請居民回到舊館進行最後巡禮，優勝作品未來還有機會成為新館施工圍籬設計。

板橋分館則於4月1日至5月31日推出「板橋．續篇」系列活動，包括館史展「時光閱覽室」、文史走讀「尋找記憶的起點」、光影放映活動及回憶留言牆，讓讀者在暫別前細細回味閱讀時光。

此外，三重分館將於5月30日舉辦圖書館「畢業」嘉年華，開放民眾體驗平時難以在圖書館進行的活動，為閉館倒數畫下句點。館方表示，期盼透過一系列活動，讓民眾與圖書館留下深刻回憶，並期待未來以嶄新空間再度相見。

三重分館將於4月11日舉辦「再見中正堂」寫生比賽，邀請居民回到舊館進行最後巡禮。圖／新北市立圖書館提供
三重分館將於4月11日舉辦「再見中正堂」寫生比賽，邀請居民回到舊館進行最後巡禮。圖／新北市立圖書館提供

圖書館 板橋 三重

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