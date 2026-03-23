結核菌潛伏一輩子…免疫低就發病 北市推篩檢符合對象就送禮券

為了達到2035消除結核病目標，北市衛生局推出符合對象者篩檢贈送禮券。台大醫生樹金忠說明，一般民眾感染結核菌，由於抵抗力足夠，所以不至發病，但若免疫低下、慢性病患者易發病之餘，嚴重更威脅性命，呼籲符合對象者早期篩檢、早期治療。

台北市衛生局表示，根據調查報告，一般人受到結核菌感染，終其一生體內結核菌再度活化而發病的機率約為5至10%，免疫力正常時可維持平衡而無症狀。然而，對於慢性病患者及免疫功能較弱，潛伏結核菌更容易伺機活化而發病。

衛生局指出，糖尿病人發病風險較常人高2至3.6倍。洗腎個案者發病風險較常人高7至25倍。慢性肺病病人者發病風險較常人高1.4至3.1倍。

台大醫院內科部整合醫學科主治醫師樹金忠說明，結核病仍是全世界造成感染死亡第一名的感染病，台灣在專家學者們努力下，從原本的高盛行率，下降到每年6000人感染的中度盛行，持續朝日本、美國的低度盛行率邁進。

他說，結核病是透過空氣傳播，且染上細菌就會一輩子潛伏帶原，若沒有慢性疾病的民眾可能較不會發病，相反地對於免疫低下、慢性疾病及長輩則是容易發病族群，屆時會出現久咳、濃痰及肺部受傷狀況，嚴重危及生命，「臨床上就有長輩這樣而離開。」

樹金忠說，潛伏結核陽性者建議配合醫囑，療程通常為一個月吃藥追蹤，但也曾有陽性患者覺得先不用治療，最後開始咳血等狀況，確診為結核病，屆時需要吃藥6到9個月治療，且肺部也受到傷害。

他舉例，「如同家裡外面有個蜂窩，如果只有5到10％機率，蜜蜂會跑出來，會覺得先不用處理嗎？」建議早期篩檢、早期治療。

北市衛生局說，為此，只要符合慢性腹膜或血液透析病人、45歲以上糖尿病病人（糖化血色素二9.0%）、60歲以上慢性阻塞性肺病(COPD)病人、愛滋感染者、藥瘾者、塵肺症患者。以及來自中國、越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、緬甸的外籍配偶。參與「潛伏結核感染（LTBI）」篩檢，將與還做醫院發放300元等值商品券。

衛生局表示，目前有27家合約醫療機構提供服務，可以至北市衛生局網站，主題專區的傳染病預防中的結核病來查詢。