打造捷運最美角落 公私協力北市推動公園及路樹認養

打造捷運車站最美角落，北市公園處與民間企業公私協力，在民權西路站9號及10號出口，打造植栽花圃，現杜鵑及草花正盛開，也為街道帶來活力，也為企業ESG創立良好標竿。

北市公園處表示，民權西路捷運站9號與10號出口前是國廷建設股份有限公司結合大樓開放空間，重新配植灌木、草花植栽及細緻管理維護，認養改造過程更邀請專家學者作為顧問，該公司更獲「北市公園及行道樹認養績優評選活動」行道樹組「績優認養人」獎項，去年7月29日由市長蔣萬安親自頒獎勉勵。

公園處表示，後續也將持續鼓勵並感謝民間企業熱情加入公園認養行列，共同為市民打造優質的休閒遊憩公園環境，以共創臺北新氣象。

公園處隊長楊國瑜表示，國廷建設股份有限公司認養民權西路53-67號前，營造當地舒適通行空間，成為民權西路捷運站出入口最美角落空間。未來將持續攜手與民間企業推動ESG成果，也歡迎有意願認養公園及行道樹的團體、市民可至北市府「台北服務通」，點選公園及行道樹認養申請下載檔案。

國廷建設股份有限公司表示，配合人行道鋪面更新，樹穴不僅以帶狀方式規畫，讓植栽有友善的生長環境空間，並配植多樣觀花性灌木，以及專業、細緻維護管理，在都市叢林中藉營造出唯美之市容景觀步道，有效美化捷運站體及周邊硬體建築，為當地重要道路景觀也吸引許多民眾目光。