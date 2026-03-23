北市推行機車退出騎樓 機車格塗銷不清 誤停吞罰

北市推動「機車退出騎樓」，因停車格標線塗銷不完整、辨識不清，導致被誤開單申訴案也多，議員質疑先開單、再申訴，增加行政機關處理成本，造成民眾時間與精神負擔。市府表示，會加強巡檢，若有類似狀況會盡快派員做消除作業。

為改善市容並保障行人通行空間，交通局實施「淨空人行道騎樓機車專案」，逐步取消市區道路人行道上機慢車停放區，並以挖設機車彎、停車格調整至路側等方式，區隔人行道人車動線，落實人本交通。

塗銷後停車格常不完整或辨識不清，導致民眾被誤開單比率不低，據統計，二○二三年申訴兩百七十三件、一百二十三件申訴成功；前年申訴兩百六十二件、九十三件成功；去年申訴兩百零二件、八十二件成功；今年截至上月已申訴三十四件、十一件成功。

議員詹為元質疑，「先開單、再申訴」比率高，增加行政機關處理成本，造成民眾時間與精神負擔。詹認為，市府應全面盤點實施機退路段，檢視原有停車格標線塗銷情形，針對標線不清或塗銷不完整處盡速改善，並研議加強現場告示或輔助標示，降低誤判。

以市民大道推動機車退出騎樓狀況為例，現場仍可見騎樓內停放不少機車，原有機車格塗銷不完整。停管處表示，會強化現場告示，路段整頓完成後會再檢視，降低廢線浮出避免讓用路人混淆。騎士如不慎誤停，也可申訴以維自身權益。