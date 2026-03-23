新北28處路段要降低事故 推動號誌不連鎖減車速

道路寬敞筆直走起來舒適，夜間車流量低，可能延伸超速問題釀事故。新北交通局推動夜間速度管理新制，針對全市廿八處夜間肇事率高路段，透過夜間號誌不連鎖運作、夜間號誌閃光改為紅黃綠三色運作（閃燈改為正常燈號），與檢討調整號誌周期三大措施，促駕駛自主降速，上半年陸續調整。

板橋區環河西路四段去年發生一起自撞事故，一名騎士行經該路段擦撞路緣自摔，送醫不治。在直行道路疑似超速釀事故案例層出不窮，顯示高速行駛情境下容錯空間有限，易導致嚴重傷亡。

市府選定廿八處高肇事率路段遍及鶯歌、樹林、汐止、板橋、土城、五股、八里、蘆洲等。交通警察大隊統計，這廿八處路段去年超速違規有四萬一二九六件，其中深夜違規一萬一五二八件，占百分之二十七點九；同期交通事故有二八三一件，深夜事故占一○四八件，占百分之卅七。

交大分析，相關路段多屬線形筆直道路，易形成高速行駛環境，建議於深夜時段調整號誌為不連鎖運作，藉由中斷連續綠燈機制，降低通行車速。

交通局專委林昭賢表示，相關路段多為筆直道路，夜間車流量少，駕駛一路順開常愈開愈快。他舉例，若幹道號誌周期一輪達一二○秒，駕駛抓準節奏往往可一路綠燈通行，易出現超速行為；若周期縮短增加停等紅燈機會可協助煞車。市府會重新檢視各向放行時間配置，避免造成飆速誘因。

另外，也將部分夜間採閃光號誌的路口，改為紅、黃、綠三色正常運作，林昭賢說，駕駛在夜間若只遇到閃燈，容易降低警覺，恢復三色號誌後，多等一個紅燈，行為上會趨於保守，透過精細設計號誌時間差，達到「抑制超速」效果。

消基會交通組召集人李克聰建議，改善措施應回到事故原因本身來對應，才能真正達到效果，自撞事故的發生，究竟是車速過快、車輛失控，還是駕駛分心、年齡因素等，先釐清才能對症下藥。政策執行過程要滾動檢討，成效不如預期就要調整，逐步優化策略。