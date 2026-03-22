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超速釀事故 新北鎖定28筆直路段推夜間號誌不連續降速

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市板橋區環河西路被鎖定為需要夜間降速路段之一。記者葉德正／攝影
新北市板橋區環河西路被鎖定為需要夜間降速路段之一。記者葉德正／攝影

筆直道路車行暢通，卻可能延伸超速問題釀事故。新北交通局祭出「夜間」速度管理新制，將在全市28處夜間肇事率高路段，推動夜間號誌不連鎖運作、夜間號誌閃光改紅黃綠三色運作，與號誌周期縮短措施，增加車輛停等紅燈機會，讓駕駛降速。預計上半年前陸續完成調整。

去年板橋區環河西路4段發生一起自撞死亡事故，騎士行經該路段時擦撞路緣致自摔送醫不治，許多疑似超速導致事故事件層出不窮

市府選定的28處高肇事率路段遍及鶯歌、樹林、汐止、板橋、土城、五股、八里、蘆洲等行政區。交通警察大隊統計，這28處路段在2025年超速違規有4萬1296件，其中深夜違規1萬1528件（占27.9％）；同期交通事故計總計有2831件，其中深夜事故也占1048件（37％）。

交大分析，上開路段多屬線形筆直道路，易形成高速行駛環境，才會建議於深夜時段調整號誌為不連鎖運作，藉由中斷連續綠燈機制，降低車輛連續通行速度，強化速度管理，以減少事故發生並降低傷亡程度。

交通局專門委員林昭賢表示，若幹道號誌周期較長如一個完整輪迴達120秒，駕駛若抓準節奏，往往可一路遇綠燈順暢通過，過程即容易出現超速行為，若周期縮短增加停等紅燈機會，就可以降低車速；同時市府也會重新檢視各方向放行時間配置，避免單一方向過長造成飆速誘因。

此外則將部分夜間採閃光號誌的路口，改為紅、黃、綠三色正常運作，林昭賢說，駕駛在夜間若只遇到閃燈，容易降低警覺，但恢復三色號誌後，多等一個紅燈，行為上就會趨於保守，透過精細設計號誌時間差，達到「抑制超速」效果。

不過他也強調，號誌調整仍須兼顧行人通行需求，並非一味縮短周期，行人過馬路的秒數一定要保留，因此不同路口會採取差異化設計，不會一體適用。目前陸續展開調整，預計今年中前完成；至於夜間控速時間，林昭賢說，一般號誌時制切分的時段是深夜11時至清晨6時。

消基會交通組召集人李克聰表示，對筆直道路速度管控，不同區域特性會導致不同，如郊區道路人車較少，透過號誌控制車速的效果可能有限，市區或人潮較集中的路段則有機會。

李克聰說，交通改善措施應回到「事故原因」本身來對應，才能真正達到效果，自撞事故的發生，究竟是車速過快、車輛失控，還是駕駛分心、年齡因素等，都要先釐清，才能對症下藥。

李克聰認為，而政策開始執行後，要應同步說明對應的事故類型與原因，讓外界理解政策設計邏輯，此外也要持續進行滾動式檢討，觀察實際成效，如果證明有效就持續推動，不如預期就要調整，透過反覆驗證，逐步優化策略。

交大 交通事故

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