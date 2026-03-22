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新北美術家聯展開展 6大展區呈現城市記憶與藝術能量

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「2026新北市美術家聯展」規畫6大展區子題，描繪新北市豐富多元的城市樣貌。圖／新北市文化局提供
「2026新北市美術家聯展」規畫6大展區子題，描繪新北市豐富多元的城市樣貌。圖／新北市文化局提供

由新北市政府文化局主辦的「2026新北市美術家聯展」即日起至4月19日於新北市6大展區同步展出，匯集194位藝術家、跨媒材創作，以「藝流之城・記憶新北」為主題，透過藝術描繪城市多元樣貌與文化脈絡。

本屆聯展邁入第44周年，展區橫跨新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、新板藝廊、鶯歌陶瓷博物館、美麗永安藝文中心及新北市立圖書館樹林分館，由策展人林文昌統籌規劃，集結不同世代藝術家共同參與，呈現豐富且多元的創作能量。

副市長朱惕之表示，新北市美術家聯展為全臺歷史最悠久的地方性美展之一，長年推動藝術交流與創作發展，已成為重要文化平台。今年主題以「流」為核心意象，象徵藝術在城市中不斷流動與累積，透過創作回應新北的過去、現在與未來，展現藝術與城市發展的互動關係。

文化局指出，本屆規畫6大子題展區，包括「匯流世代」、「城市印象」、「致未來式」、「藝師視界」、「多元融合」及「山河記事」，從自然生態、工藝傳承、多元文化到科技想像等面向切入，呈現新北城市多元面貌。展覽形式也突破單一媒材限制，融合繪畫、雕塑、書法、工藝與新媒體等創作，展現跨領域藝術的交流成果。

策展人林文昌表示，藝術創作承載藝術家對土地與生活的感受，希望透過本次聯展讓城市記憶在作品中流動與激盪，形塑具活力的文化景觀，也讓觀眾重新認識新北的歷史與當代樣貌。

展覽期間，各展區將推出導覽與講座活動，並同步推出「白鷺信札計畫」，邀請民眾將與新北相關的記憶書寫於信紙上共同展出，參與城市集體記憶的累積，還有機會獲得紀念品。此外，各展區也設有不同顏色紀念戳章，鼓勵民眾走訪六大場館蒐集。

文化局表示，展覽將持續至4月19日，歡迎民眾走訪六大展區，感受藝術在城市中流動的文化能量。

「2026新北市美術家聯展」同步推出「白鷺信札計畫」，邀請民眾將與新北相關的記憶創作於信紙上共同展出。圖／新北市文化局提供
「2026新北市美術家聯展」同步推出「白鷺信札計畫」，邀請民眾將與新北相關的記憶創作於信紙上共同展出。圖／新北市文化局提供

「2026新北市美術家聯展」各展場突破單一媒材限制，匯集繪畫、雕塑、書法、工藝與新媒體等多樣形式作品。圖／新北市文化局提供
「2026新北市美術家聯展」各展場突破單一媒材限制，匯集繪畫、雕塑、書法、工藝與新媒體等多樣形式作品。圖／新北市文化局提供

文化局 藝術

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